Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Известия»: Uniqlo оставит в России пять магазинов

Японская розничная сеть одежды Uniqlo закроет большинство магазинов в российских торговых центрах и оставит на территории РФ пять торговых точек, сообщают «Известия» со ссылкой на одного из брокеров торговой недвижимости.

Издание выяснило, что компания уже сняла вывески с нескольких магазинов, например с торговой точки в ТЦ «Каширская плаза». Глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова сообщила газете, что Uniqlo оптимизирует число своих магазинов в России, но не покидает рынок.

Магазины Uniqlo приостановили работу в России с 21 марта 2022 года. Компания объявила о временном уходе с российского рынка на фоне военной операции на Украине. 20 октября товары Uniqlo появились в продаже на российской платформе Lamoda — об этом сообщили сам маркетплейс и пресс-служба японской компании.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...