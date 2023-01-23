«Известия»: Uniqlo оставит в России пять магазинов

Японская розничная сеть одежды Uniqlo закроет большинство магазинов в российских торговых центрах и оставит на территории РФ пять торговых точек, сообщают «Известия» со ссылкой на одного из брокеров торговой недвижимости.

Издание выяснило, что компания уже сняла вывески с нескольких магазинов, например с торговой точки в ТЦ «Каширская плаза». Глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова сообщила газете, что Uniqlo оптимизирует число своих магазинов в России, но не покидает рынок.

Магазины Uniqlo приостановили работу в России с 21 марта 2022 года. Компания объявила о временном уходе с российского рынка на фоне военной операции на Украине. 20 октября товары Uniqlo появились в продаже на российской платформе Lamoda — об этом сообщили сам маркетплейс и пресс-служба японской компании.

Эрдни Кагалтынов