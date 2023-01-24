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Коммерсантъ FM
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В Москве в 2022 году зарегистрировали самое большое количество браков за 105 лет

В 2022 году загсы Москвы зарегистрировали 100 613 браков. Это на 15% больше, чем годом ранее, а также рекордное количество за последние 105 лет, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В 2022 году мы зарегистрировали на 15% больше браков, чем годом ранее. В столице поженились 100 613 пар — это самое большое количество за 105-летнюю историю органов загс начиная с 1918 года»,— сказала госпожа Ракова.

По данным мэрии, чаще всего в 2022 году вступали в брак мужчины 27 лет и женщины 25 лет. Самой популярной датой стало 22 февраля (22.02.2022) — в этот день в столице поженились почти 1,5 тыс. пар. Самым популярным днем недели стала суббота (в этот день поженилось 30% пар). Наибольшей популярностью пользуется Дворец бракосочетания №1, также известный как Грибоедовский загс (там поженилось более 8 тыс. пар), из площадок — башня ОКО (ее выбрало более 1,5 тыс. пар).

На фоне частичной мобилизации, проводившейся в России осенью, россияне стали в том числе активнее заключать брачные контракты. В целом за последние десять лет число брачных контрактов в России выросло втрое.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Брак на скорую руку».

Лаура Кеффер

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