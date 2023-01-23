Латвия из солидарности с Эстонией понизит уровень дипотношений с Россией с 24 февраля

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил в Twitter, что уровень дипломатических отношений с Россией будет понижен с 24 февраля, со дня годовщины начала военного конфликта на Украине. По словам господина Ринкевича, власти Латвии пошли на такой шаг в знак солидарности с Эстонией.

Примерно две недели назад МИД Эстонии сообщил послу России в Таллинне Владимиру Липаеву, что к 1 февраля необходимо сократить число сотрудников российского посольства в стране. 23 января МИД России в качестве ответной меры объявил о понижении уровня дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах. Как сообщили в российском ведомстве, эстонский посол должен покинуть Россию до 7 февраля.

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