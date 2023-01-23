Bloomberg узнало о мерах против производства российских беспилотников в десятом пакете санкций ЕС

Евросоюз готовит 10-й пакет санкции против России из-за военной операции на Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом. Официально предложения еще не озвучены, однако источники сообщают, что в том числе могут быть расширены санкции против производства беспилотников.

По данным агентства, под санкции попадет российский сектор беспилотников и товаров двойного назначения, используемых российским ВПК. Также в ЕС готовят новые ограничительные меры против Белоруссии из-за ее поддержки России, сообщают источники.

В декабре ЕС усилил запрет на экспорт в Россию авиационных двигателей и комплектующих для БПЛА. Тогда же Вашингтон объявил о введении санкции против 924-го госцентра беспилотной авиации Минобороны по обвинению в закупке иранских дронов.

В конце 2022 года первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков заявил, что «на линии соприкосновения российская сторона превзошла противника с точки зрения применения разведывательных беспилотников и беспилотных боеприпасов». Его слова приводит ТАСС.

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Мария Федотова