Путин поручил увеличивать МРОТ в 2023 году выше уровня инфляции

Президент России Владимир Путин поручил поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2023 году выше уровня инфляции, а также представить предложения о дальнейшем росте МРОТ. Это следует из перечня поручений президента по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году и представить предложения по дальнейшему повышению минимального размера оплаты труда»,— говорится на сайте Кремля. Крайний срок выполнения поручения — 1 июля.

С 1 июня 2022 года МРОТ увеличили до 15 279 руб., с 1 января 2023 года — до 16 242 руб. Таким образом, рост составил 6,3%. С 1 января 2022 года был повышен на 8,6% — до 13 890 руб. Центробанк прогнозировал инфляцию в 2023 году на уровне 5–7%.

С 2018 года МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума. Самый высокий уровень МРОТ в Москве — 24 801 руб.

Анастасия Ларина