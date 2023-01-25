Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Германия объявила о поставке ВСУ 14 танков Leopard 2

Правительство ФРГ подтвердило, что отправит Украине танки Leopard 2. Речь идет о 14 машинах. Берлин также разрешит другим странам реэкспорт танков Вооруженным силам Украины.

Танк Leopard 2

Танк Leopard 2

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Танк Leopard 2

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

«Это решение соответствует нашей хорошо известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем в тесной координации на международном уровне»,— приводится заявление канцлера Германии Олафа Шольца на сайте правительства страны.

ФРГ также предоставит ВСУ боеприпасы, обучит украинских военных для использования вооружения и выдаст странам-партнерам лицензии на поставки Leopard на Украину.

Инфографика: что представляет собой танк Leopard 2

Читать далее

В качестве «первого шага» Германия передаст 14 танков Leopard 2 A6 из запасов Бундесвера. «Другие европейские партнеры также передадут танки Leopard 2»,— уточняется в пресс-релизе кабмина.

Дискуссия о передаче украинской стороне Leopard 2 велась на протяжении нескольких недель, а Германия стала объектом критики из-за долгого согласования поставок. По информации издания ABC, поставить около 100 танков Leopard 2 Украине готовы 12 стран. Без выдачи Германией разрешения на экспорт вооружения это было бы невозможно.

О предшествовавших передаче танков событиях — в материале «Ъ» «Над Шольцем танки грохотали».

Андрей Сапожников

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...