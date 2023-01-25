Германия объявила о поставке ВСУ 14 танков Leopard 2

Правительство ФРГ подтвердило, что отправит Украине танки Leopard 2. Речь идет о 14 машинах. Берлин также разрешит другим странам реэкспорт танков Вооруженным силам Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танк Leopard 2

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters Танк Leopard 2

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

«Это решение соответствует нашей хорошо известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем в тесной координации на международном уровне»,— приводится заявление канцлера Германии Олафа Шольца на сайте правительства страны.

ФРГ также предоставит ВСУ боеприпасы, обучит украинских военных для использования вооружения и выдаст странам-партнерам лицензии на поставки Leopard на Украину.

В качестве «первого шага» Германия передаст 14 танков Leopard 2 A6 из запасов Бундесвера. «Другие европейские партнеры также передадут танки Leopard 2»,— уточняется в пресс-релизе кабмина.

Дискуссия о передаче украинской стороне Leopard 2 велась на протяжении нескольких недель, а Германия стала объектом критики из-за долгого согласования поставок. По информации издания ABC, поставить около 100 танков Leopard 2 Украине готовы 12 стран. Без выдачи Германией разрешения на экспорт вооружения это было бы невозможно.

О предшествовавших передаче танков событиях — в материале «Ъ» «Над Шольцем танки грохотали».

Андрей Сапожников