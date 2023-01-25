Байден объявил об отправке 31 танка Abrams Украине

Президент США Джо Байден во время специального выступления перед прессой сообщил, Соединенные Штаты направят вооруженным силам Украины 31 танк M1 Abrams и 8 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания этих танков.

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Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Джо Байден

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

«Сегодняшнее решение об отправке Украине 31 танка M1 Abrams является продолжением наших усилий по предоставлению Украине возможностей, необходимых ей, чтобы продолжать лучше защищать себя»,— сказал после выступления господина Байдена представитель его администрации (цитата по Reuters). По его словам, 31 танк M1 Abrams — это эквивалент одного украинского танкового батальона.

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По словам американского чиновника, этот шаг также говорит о единстве международного сообщества в вопросе поддержки Украины. Ранее сегодня правительство Германии объявило об отправке на Украину 14 немецких танков Leopard 2. Вооруженные силы Украины получат их уже через 3-4 месяца.

Как говорил источник газеты Politico в администрации США, ранее в Вашингтоне отказывались от передачи танков Abrams Украине из-за проблемам с логистикой и их техническим обслуживанием. По данным The Wall Street Journal, США отправили на Украину танки Abrams, чтобы Германия одобрила передачу танков Leopard.

Подробнее о том, что происходит на 336-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина