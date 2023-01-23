Глава Евросовета назвал ближайшие недели решающими для Украины

Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что ближайшие две-три недели станут решающими в конфликте России и Украины. Об этом он заявил в интервью газете El Mundo.

«Следующие недели, две или три, являются решающими. Для войны и для мира. То, что произойдет в 2023 году, во многом зависит от ближайших недель»,— сказал господин Мишель (цитата по ТАСС).

По мнению главы Евросовета, союзникам Украины нужно в кратчайшие сроки принять важные решения. «Мы должны дать Украине танки, в которых она нуждается, прямо сейчас»,— подчеркнул господин Мишель.

18 января президент Польши Анджей Дуда, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что в конфликте России и Украины настал критический момент. По его мнению, в течение нескольких недель или месяцев определится, «выживет Украина или нет». Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины полковник Вадим Скибицкий в интервью изданию Delfi заявил, что решающий момент в конфликте Украины с Россией наступит весной и в начале лета текущего года.

Что происходит на 334-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов