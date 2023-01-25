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Коммерсантъ FM
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Зеленский подписал закон об ужесточении наказания военным за невыполнение приказа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность военных за неисполнение боевых приказов, бегство с поля боя или воинской части. Документ опубликован в базе Верховной рады. Ранее против инициативы выступили украинские правозащитники.

Проектом закона предлагается внести изменения в статьи 69 и 75 УК Украины «Об исключении возможности назначения более мягкого наказания военнослужащим» и «Об освобождение от отбывания наказания».

Также подписанный президентом документ ужесточает санкции за совершение военных административных правонарушений.

Закон предлагает предоставить полномочия Военной службе правопорядка в ВСУ осуществлять осмотр военнослужащих, военнообязанных и резервистов при прохождении сборов на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения с использованием технических средств и тестов.

В общественном движении «Честно» заявили, что закон существенно ограничивает право украинских военных на судебную защиту.

«Теперь судебная практика будет единодушна — всем военным будут давать реальные и большие сроки. И тем, кто самовольно покинул место службы, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения и тем, кто по состоянию здоровья действительно не смог вовремя прибыть на службу»,— отметила аналитик движения Виктория Олейник (цитата по «Украинской правде»).

Петиция с просьбой к президенту наложить вето на законопроект была опубликована 15 декабря и набрала за сутки более 25,5 тыс. голосов при необходимых для рассмотрения 25 тыс.

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