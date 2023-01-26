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Коммерсантъ FM
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Часть кода из внутреннего репозитория «Яндекса» попала в открытый доступ

Фрагменты кода из внутреннего репозитория «Яндекса» — инструмента для хранения кода и работы с ним — попали в открытый доступ, заявили в пресс-службе компании. Ранее в соцсетях сообщалось, что в интернет были слиты 44,7 Гб исходных кодов «Яндекса». Компания проводит внутреннее расследование, сообщили в ее пресс-службе.

«Никакого взлома "Яндекса" не было. Служба безопасности "Яндекса" обнаружила в открытом доступе фрагменты кода из внутреннего репозитория. Однако их содержимое отличается от текущей версии репозитория, которая используется в сервисах "Яндекса"»,— сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе. В компании подчеркнули, что репозитории не предназначены для хранения персональных данных пользователей.

По информации источника ТАСС, фрагменты кода попали в открытый доступ по вине одного из сотрудников компании.

Ранее сегодня, 26 января, об утечке исходных кодов «Яндекса» сообщал «Хабр». В открытый доступ попали отдельные архивы, по названиям которых можно идентифицировать сервисы «Яндекса».

Лусине Баласян

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