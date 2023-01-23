Лавров: война Запада против России уже не гибридная, а почти настоящая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «гибридная» война РФ со странами Запада почти стала «настоящей». Об этом он сказал по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

«Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая говорить людям на их родном языке»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Министр также заявил, что и прошлый и нынешний президент Украины избирались под лозунгами мира, но «мгновенно сразу же после избрания превращались в президентов войны, президентов-русофобов».

18 января глава российского МИДа заявил, что военная операция РФ на Украине — ответ на развязанную Западом «гибридную войну». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне также говорил, что страны Запада ведут против России прокси-войну, которая «включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны». Владимир Путин утверждает, что Россия начала военную операцию, чтобы «прекратить войну».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов