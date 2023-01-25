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Коммерсантъ FM
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Отбор газа из хранилищ в ЕС достиг максимума с середины декабря

Сейчас подземные хранилища газа (ПХГ) в странах Евросоюза заполнены на 77,06%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. 23 января отбор газа из хранилищ составил 766,5 млн куб. м. (приблизительно -0,74%), это максимальный показатель с середины декабря 2022 года.

Объем закачки в ПХГ находится на уровне в 11 млн куб. м. С начала отопительного сезона в ЕС (14 ноября) государства отобрали из хранилищ 24,24 млрд куб. м. энергоресурса.

7 января фиксировалось удвоение использования ресурса из ПХГ странами ЕС. Вчера, 24 января, цена газа в Европе опускалась до $670 за 1 тыс. куб. м. после роста на прошлой неделе. Участники рынка связывают стабилизацию энергетического рынка ЕС с благоприятными погодными условиями и успешным замещением поставок газа из России.

Подробнее об использовании ПХГ в ЕС — в материале «Ъ» «Полезные закопаемые».

Андрей Сапожников

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