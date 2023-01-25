Убийственный год для СМИ

Комитет по защите журналистов (CPJ) назвал 2022 год смертельным для представителей СМИ: за этот период в мире было убито не менее 67 журналистов и работников СМИ. Это самый высокий показатель как минимум с 2018 года, и это почти на 50% больше, чем в 2021 году. Больше всего погибло журналистов, освещавших события на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митинг во Львове с требованием обратить внимание на гибель журналистов на Украине. 31 марта 2022 года

Фото: Roman Baluk / Reuters Митинг во Львове с требованием обратить внимание на гибель журналистов на Украине. 31 марта 2022 года

Фото: Roman Baluk / Reuters

Комитет по защите журналистов собирает и анализирует данные, а также расследует и проверяет обстоятельства гибели журналистов и работников СМИ по всему миру с 1992 года. Данные о каждом погибшем включаются в базу данных CPJ. Кроме того, комитет собирает данные обо всех журналистах, которые пропали без вести или заключены за свою работу в тюрьмы.

В CPJ отмечают, что больше всего в 2022 году погибло журналистов, освещавших события на Украине,— 15 человек.

Это самый высокий показатель для этой страны за все время сбора комитетом таких данных. Как установили специалисты CPJ, 13 из этих журналистов погибли при сборе информации для подготовки новостей или прямо во время репортажа. Причем большая часть смертей приходится на первые месяцы военных действий на территории Украины.

Самым смертоносным регионом для журналистов в 2022 году стала Латинская Америка, где в общей сложности погибли 30 журналистов и работников СМИ, в том числе 13 — в Мексике, 7 — на Гаити, 4 журналиста — в Бразилии, Чили и Колумбии и 6 — в Колумбии, Эквадоре, Гватемале, Гондурасе и Парагвае. Все они так или иначе освещали такие темы, как преступность, коррупция и проблемы экологии и загрязнения окружающей среды. Гибель 13 журналистов в Мексике — это также самый высокий показатель за год для этой страны за все время сбора таких данных комитетом. Как подсчитали специалисты CPJ, с 1992 года в Мексике был убит 151 журналист и работник СМИ. В комитете подчеркивают, что существующие в Латинской Америке механизмы защиты журналистов, включая действующие законы и работу организаций, защищающих журналистов, не работают. Не дает гарантий даже предоставление личной охраны освещающим острые темы журналистам.

Кроме того, в прошлом году было совершено первое с 2018 года убийство репортера в США, связанное с профессиональной деятельностью. Репортер издания Las Vegas Review-Journal Джефф Герман, освещавший политику, преступность и коррупцию, был смертельно ранен местным чиновником, который проиграл переизбрание на свой пост после репортажей Германа о ситуации в его ведомстве. Чиновник арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве.

Алена Миклашевская