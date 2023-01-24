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Коммерсантъ FM
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В Москве вывески заведений KFC начали менять на Rostic`s

Cеть KFC в Москве приступила к смене вывесок ресторанов на Rostic's. Как сообщает «РИА Новости», вывеску обновляют в ресторане сети на ВДНХ.

Вместе с тем во внешней пресс-службе KFC в России агентству рассказали, что все еще выбирают новый логотип. Финальный вариант логотипа станет известен при открытии заведений.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Ранее сегодня, 24 января, стало известно, что компания «Юнирест», через которую работали российские подразделения KFC, подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Rostic`s.

Американских холдинг Yum! Brands сообщил о продаже своего бизнеса в России в октябре 2022 года. Речь шла о продаже в том числе 70 ресторанов KFC и мастер-франшизы бренда компании «Смарт Сервис», бывшему локальному франчайзи KFC. В рамках соглашения франчайзи должен со временем провести ребрендинг всех точек сети и переименовать рестораны в Rostic`s.

Подробнее о трудностях в реализации сделки — в материале «Ъ FM» «Бренд раздора».

Лусине Баласян

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