Владимир Мау освобожден от должности ректора РАНХиГС

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Владимира Мау от должности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Покинуть должность господин Мау решил самостоятельно, в связи с состоянием здоровья. Исполняющим обязанности ректора назначен Алексей Комиссаров.

«Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, освобожден от этой должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья»,— говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства.

Алексей Комиссаров работает в РАНХиГС с 2017 года. С 2018 года также занимает пост директора АНО «Россия — страна возможностей». Ранее в течение двух лет возглавлял Фонд развития промышленности, также работал в правительстве Москвы.

Владимир Мау был фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы, дело прекратили в октябре 2022 года. Следствие считало его причастным к неисполнению договоров между Московской высшей школой социальных и экономических наук (Шанинка) и Фондом новых форм развития образования и к фиктивному трудоустройству 12 сотрудников. Господин Мау вину не признавал. В ноябре он уехал в Израиль. В РАНХиГС говорили, что он «в плановом отпуске».

Подробнее о деле — в материале «Владимиру Мау вернули подписку».

Лаура Кеффер