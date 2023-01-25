Столтенберг: НАТО не будет стороной конфликта на Украине

Североатлантический альянс не был и не намерен становиться стороной конфликта на Украине, заявил его генсек Йенс Столтенберг. При этом он призвал членов оборонного альянса усилить поддержку Киева, в том числе боевыми танками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Johanna Geron, Reuters Йенс Столтенберг

Фото: Johanna Geron, Reuters

«НАТО не является и не будет воюющей стороной. Мы не направляем на Украину свои войска или самолеты НАТО»,— сказал господин Столтенберг в интервью Welt (цитата по ТАСС).

Он также считает, что на саммите в июле, который пройдет в Вильнюсе, члены НАТО могут поставить перед собой более «амбициозную» цель по расходам на оборону. «Не могу точно сказать, о чем мы договоримся. Но исхожу из того, что речь будет идти о более амбициозной цели, чем раньше, потому что все видят, что мы должны инвестировать больше»,— пояснил Йенс Столтенберг.

В январе он заявил, что в зоне боевых действий наблюдается «поворотный момент». В связи с этим генсек НАТО призвал нарастить поставки вооружений Украине и, в частности, предоставить ей танки. По данным Spiegel, Германия решила направить Киеву роту танков Leopard 2A6. Официально объявить об этом могут уже сегодня, 25 января.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер