Потанин выступил против конфискации и национализации иностранных активов

Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин выступил против конфискации активов у иностранцев и уехавших россиян. Он также не поддержал национализацию зарубежных предприятий, ушедших из России. По мнению бизнесмена, в России экономика «скорее страдает от излишнего государственного участия». Отметим, что по оценкам Forbes Владимир Потанин возглавляет рейтинг новых собственников активов зарубежных компаний в России. Это произошло благодаря приобретению активов французской финансовой группы Societe Generale.

В интервью РБК господин Потанин сказал, что конфискация активов является «скрытой или явной формой воровства», которое «разрушает инвестиционный климат той юрисдикции, в которой это происходит». Он считает, что в России «не надо этого повторять» за Западом. «На уважении к праву собственности строится предпринимательская активность и мотивация людей. Лишение их такого рода мотивации — это очень вредная вещь»,— уверен он.

Глава «Норникеля» не поддержал и национализацию иностранных активов. Вместо этого, по словам Владимира Потанина, надо «развивать инвестиционный климат и замещать одни инвестиции другими — отечественными и из дружественных стран». «У нас в принципе экономика скорее страдает от излишнего государственного участия, поэтому новая национализация, на мой взгляд, идет вразрез в целом с финансовой и экономической политикой нашего правительства и нашей страны»,— отметил он.

Он также осудил планы конфискации имущества у уехавших из страны россиян. Бизнесмен посоветовал «уважительно отнестись к таким убеждениям, которые, может быть, несколько не нравятся более патриотично настроенным людям». По его мнению, «отбирать собственность и клеймить раньше времени людей» — это признак слабости, ровно как и нарушение прав собственности. «Уехали программисты, сейчас идет дискуссия, пускать ли их обратно. Люди уехали, у них, наверное, на это были какие-то причины. Их что-то смутило в том, что происходит. Но большинство из них продолжают работать на нашу страну, экономику, компании... Зачем же их отталкивать и гнать? Они наймутся в другие компании, они все не пальцем деланные»,— подчеркнул господин Потанин.

В середине января спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести пункт о конфискации имущества в статьи УК РФ о призывах к экстремизму, реабилитации нацизма или дискредитации вооруженных сил. Вице-спикера Госдумы Анна Кузнецова считает, что можно конфисковать имущество уехавших из страны россиян для решения проблемы с жильем для сирот. Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас отмечал, это невозможно без поправок в Уголовный кодекс РФ.

О дискуссии читайте в материале «Ъ» «Релокация с конфискацией».

Лаура Кеффер