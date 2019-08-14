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14 августа, среда
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Новости
16:27
Мэрия Москвы согласовала стотысячный митинг на проспекте Сахарова 25 августа
15:59
Участника акции 10 августа арестовали по делу о неоднократных нарушениях на митингах
16:17
Путин обсудил с Костиным снижение ставок по ипотеке
15:56
Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»
14:51
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами
16:45
Два ракетоносца Ту-160 перебазировали на Чукотку
16:42
Росстат второй раз за год зафиксировал дефляцию в России
16:14
Мосгорсуд признал законным арест четверых фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля
16:08
Задержанные 10 августа рассказали о допросе следователями под видом юристов «Агоры»
15:57
Польша намерена поднять плату за транзит российского газа
15:54
Mail.ru Group ведет переговоры о предустановке своих приложений на смартфоны Huawei
15:52
Американские медиакорпорации CBS и Viacom объединились на $30 млрд
15:46
Шереметьево отложил запуск третьей взлетной полосы до конца 2020 года
15:36
Новозеландский стрелок написал из тюрьмы письмо в Россию
15:31
Динамика промпроизводства в Китае оказалась худшей за 17 лет
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(обновлено: 14.08.2019)
Рынок онлайн-образования
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Россия включила вебинар
Объем национального сегмента рынка онлайн-образования достигнет 53,5 млрд рублей к 2021 году
Планшеты для примера
Онлайн-школа Skyeng выпустит собственное устройство для математических занятий
Плюс электронная интернационализация вузов страны
Российские вузы сравнили по качеству их онлайн-платформ на английском языке
3
Онлайн-образование протестировали на школьниках
Эксперимент показал эффективность совмещения интернет-платформ с классическим преподаванием
Онлайн-диплом способствует работе
Российские работодатели готовы учитывать его при найме
4
«Никто не собирается заменить школу онлайн-курсами, а учителей — роботами»
Замминистра просвещения РФ Марина Ракова рассказала “Ъ” о цифровой образовательной среде
Онлайн-курсы становятся все более популярными
Насколько важная виртуальная учеба для потенциальных работодателей
Учение — сеть
Россияне в 2018 году потратили на онлайн-образование больше 1,3 млрд рублей
1
Родители не отдают детей в интернет
Преподаватели и работодатели заметили их скепсис по отношению к онлайн-образованию
3
«Образование должно стать более ориентированным на карьеру»
Директор по продукту Coursera Шраван Голи о том, каким станет онлайн-обучение в ближайшие 20 лет
Coursera изучила российских учащихся
Пользователи курсов лучше всех понимают компьютерные науки, но не владеют бизнес-навыками
11
Онлайн-курсы зачтут без экзамена
ВШЭ предлагает отказаться от финального тестирования слушателей
17
Образование готовят к переходу в интернет
В Москве обсудили ближайшее будущее высшей школы
12
Лекции переносят в онлайн-аудиторию
Ярослав Кузьминов намерен обязать преподавателей читать курсы в цифровом формате
«Нетология» обучит клерков
Онлайн-платформа выходит на рынок b2b
Минобрнауки просят подключить онлайн-образование
Госдума рекомендовала правительству поработать над законом «Об электронном обучении»
«Нетология» выйдет в офлайн
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Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ
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Акция протеста в Москве 10 августа
Как санкционированный митинг перешел в «мирные прогулки», а те — в задержания
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Как оборонялся от силовиков и сдался властям экс-президент Киргизии
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия