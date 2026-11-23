Как отмечает Euronews, внутри Еврокомиссии предполагаемых злоумышленников, стоящих за продолжающейся уже месяц кибератакой, называют кодовым именем Panda. Подозрения в причастности Китая основываются на сложности совершаемых действий и использовании инструмента ARTEX, китайской разработки на базе ИИ для поиска уязвимостей. Ведется расследование инцидентов.