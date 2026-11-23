Euronews: за атакой на EU Academy могут стоять китайские хакеры
Европейская комиссия подозревает в масштабной кибератаке на свои ИT-системы связанную с Китаем группу хакеров. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Ранее Еврокомиссия подтвердила утечку персональных данных пользователей своего официального образовательного портала EU Academy. Пресс-секретарь Томас Ренье заявил, что речь идет об именах и адресах электронной почты. В связи с этим ведомство предупредило о возможных фишинговых атаках.
Как отмечает Euronews, внутри Еврокомиссии предполагаемых злоумышленников, стоящих за продолжающейся уже месяц кибератакой, называют кодовым именем Panda. Подозрения в причастности Китая основываются на сложности совершаемых действий и использовании инструмента ARTEX, китайской разработки на базе ИИ для поиска уязвимостей. Ведется расследование инцидентов.