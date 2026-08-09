Edtech погружается в ИИ

Курсы по обучению работе с ИИ заняли треть глобального рынка онлайн-образования. Как пишет Bloomberg, это стало трендом на фоне повсеместной безработицы. Такая же ситуация была с программированием в конце нулевых. В России, как следует из данных GetCourse, за первое полугодие количество школ с такими уроками выросло в три раза: с 36 до 109.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Как отмечают аналитики, с начала года россияне оплатили более 45 тыс. интенсивов, в полтора раза больше, чем годом ранее. Оборот компаний тоже вырос до 640 млн руб. Для сферы edtech программы освоения нейросетей стали главным драйвером, заметил сооснователь университета Zerocoder Кирилл Пшинник:

«Наша компания выросла на 140% год к году. Весь рынок взрослого образования сейчас растет в основном за счет искусственного интеллекта.

Курсы по Python-, фронтенд-разработке, маркетингу и так далее сильно просаживаются, в том числе из-за того, что рынок очень сильно перегрет. У нас в прошлом году выручка была 736 млн руб. У "Яндекс Практикума", Skillbox — по 200-300 млн руб.

В основном такими курсами интересуются люди, которые хотят освоить определенные инструменты для того, чтобы можно было работать эффективнее. То есть они приходят с желанием научиться работать с текстовыми нейросетями (ChatGPT, Deepseek и так далее), например, чтобы писать пресс-релизы. В этом случае речь идет о месячных или двухмесячных курсах. Средняя цена — около 20-30 тыс. руб.

Вторая группа — это клиенты, которые планируют запускать свои стартапы, новые проекты иногда внутри компании, иногда самостоятельно. Это чаще предприниматели, и они приходят на программы, связанные с веб-кодингом. Сейчас появились мощные современные модели — это Opus 5, Fable, ChatGPT 5.6.

И третья категория — это люди, которые осваивают новую профессию, то есть они приходят на промпт-инжиниринг, изучение конкретных инструментов. На них приходится процентов 40 запросов».

Сейчас на рынке есть курсы по освоению нейросетей для разных профессий, как для IT-специалистов, так и для финансистов и медиков. Впрочем, программы быстро устаревают, отметил бизнес-тренер по развитию управленческих навыков Александр Шумилин:

«Основная проблема заключается в том, что если вдруг появляется какой-то курс, то он на следующий день уже устаревает.

Идея искусственного интеллекта меняет не только то, как мы работаем, но и то, как обучаемся.

Обучение происходит на трех уровнях. Первый — когда ты делаешь что-то сам, условно, мне нужен ассистент, я учусь, как его создать. Второй — когда я понимаю на уровне возможностей, что можно сделать с искусственным интеллектом. Если мне нужно создать какого-то ассистента, то нахожу человека, который воплощает это в жизнь. И третий уровень касается решения задач бизнеса, процессов и так далее.

По большей части это постоянное отслеживание каких-то статей, публикаций, возможно, обучение у того же ИИ, когда пользователь формирует конкретный запрос: "Я хочу сделать вот такое, расскажи, как". Но это скорее удел не руководителей, а исполнителей.

Если говорить про обучение, то сейчас наиболее эффективны не какие-то предзаписанные курсы, а больше мастерские. При таком формате человек, у которого есть большой опыт, собирает группу людей, которым интересно это освоить, и они накидывают кейсы. И постепенно какая-то насмотренность появляется уже и у ее участников. Наши именитые компании уже встали на эти рельсы. У них не 10 и не 100 специалистов, которые копают в конкретную сторону».

По данным hh.ru, больше 10 тыс. вакансий сегодня требуют от кандидата навыков работы с нейросетями. Повышения квалификации ждут и от действующих сотрудников. Однако в процессе обучения нужно учитывать некоторые риски, пояснила основатель Atsearch Group Елена Морозова:

«Компания может внедрить свой инструмент искусственного интеллекта и обучать сотрудников на этой базе. И второй тренд, когда руководитель в своем подразделении активно поддерживает и обучает команды, давая пространство для эксперимента. Однако для масштабирования внутри компании и даже после обучения всегда нужно понимать, что работодатель должен предоставить инструмент для работы. И здесь сразу встает вопрос кибер-, информационной безопасности, этики работы.

Сейчас на рынке много пугающей рекламы, что если не уметь пользоваться ИИ, то сотрудника ждет смерть через 100 дней от нищеты.

Поскольку это новая индустрия, действительно сложно пока разобраться, и нет явных лидеров, брендов, которым можно доверять, поэтому здесь нужно быть аккуратным.

Обычно компании предлагают сделать какой-то пилот на небольшой компании, посмотреть эффекты от обучения, обратную связь от сотрудников. Если кто-то через страх заходит, я бы с осторожностью относилась к таким посылам. При этом обычно модульные программы, например, на восемь часов обойдутся в 60-120 тыс. руб. на человека. Но все, конечно, зависит от масштаба и команды».

В 2025-м году в России рынок обучения ИИ в деньгах занял порядка 5 млрд руб. Как заявили в пресс-службе Минпросвещения, тему искусственного интеллекта усилят и в российских школах в рамках информатики.

Анжела Гаплевская