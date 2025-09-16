Наука ИИ жизнь

Рынок образования в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к концу года может достичь 5,6 млрд руб. При относительно скромной совокупной выручке самих компаний — 780 млн руб. за прошлый год — драйверами этого сегмента становятся спрос на автоматизацию рутинных задач как бизнеса, так и пользователей, а также инструменты для анализа больших данных. Участники IT-рынка прогнозируют, что в скором времени умение использовать ИИ-инструменты станет для работодателей обязательным условием.

“Ъ” ознакомился с результатами исследования рынка онлайн-образования компании Smart Ranking, из результатов которого следует, что объем рынка обучения работе с нейросетями за первые полгода 2025-го уже превышает 2,1 млрд руб., тогда как по итогам 2024 года достиг 4,5 млрд руб. По прогнозам Smart Ranking, по итогам года объем рынка увеличится на четверть и превысит 5,6 млрд руб. Основной рост обеспечивает спрос на узкоспециализированные курсы, которые позволяют автоматизировать процессы и повысить личную эффективность, а также активное внедрение ИИ-инструментов в бизнес-процессы компаний, говорят аналитики. С точки зрения направлений, где спрос на обучение работе с ИИ наиболее востребован, они выделяют маркетинг и рекламу. Это связано с растущим спросом на ИИ-инструменты для автоматизации и анализа данных в маркетинговых кампаниях.

В Smart Ranking оценивают, что объем выручки топ-15 лидеров этого рынка составил 780 млн руб. в 2024 году при росте на 48% год к году. Лидером стала компания Zerocoder (выручка за год — 293 млн руб., рост — 130%). В тройке крупнейших игроков также «Яндекс Практикум» и Skillbox (принадлежит VK), на которые приходится 80% выручки всех лидеров, далее идут «Нетология» и Tutorplace.

Сегодня слушатели стремятся получить прикладные навыки работы с ИИ, которые можно сразу применить в работе и рутинных делах, поделились в «Нетологии». Сейчас уровень проникновения ИИ в российские компании оценивается в 10–15%, однако спрос на обучение неуклонно увеличивается с каждым полугодием, добавляет сооснователь и CEO онлайн-университета Zerocoder Кирилл Пшинник. Причем речь идет не только об освоении базовых принципов работы с нейросетями. Он также видит влияние «вектора на государственном уровне»: «Согласно "Национальной стратегии развития ИИ", к 2030 году 80% трудоспособного населения должно уметь пользоваться нейросетями. У нас осталось всего пять лет, чтобы достичь этого». Skillbox не ответил “Ъ”.

По оценке СЕО «Яндекс Практикума» Ильи Курмышева, в 2025 году объем рынка EdTech в области ИИ составит 4,85 млрд руб., а в следующем вырастет до 5,75 млрд руб. «Помимо того что рынок нуждается в квалифицированных ИИ-специалистах, владение нейросетями становится еще и базовым навыком, необходимым для ведения практически любого бизнеса»,— говорит он. При этом в Tutorplace полагают, что рост суммарной выручки EdTech-рынка в РФ по итогам 2025 года замедлится до 12–17%. Происходят консолидация и перераспределение рынка, где больше всего выиграют крупные игроки и экосистемные проекты, а также проекты, прочно занявшие ниши, в которых у них достаточно экспертизы для роста и невысокая конкуренция, считают в компании.

Рынок технологий ИИ в России в целом за текущий год может вырасти на 25–30%, до 1,9 трлн руб., а среди факторов, которые тормозят развитие технологии, по словам экспертов,— «недостаток зрелых бизнес-кейсов» и ограничения по «железу» (см. “Ъ” от 26 августа).

«Мы находимся в фазе, когда технологии ИИ переходят к массовому использованию»,— считает исполнительный директор ELMA Наталия Долженкова. Для кадрового рынка такая динамика важна: сейчас формируется база пользователей, для которых это становится привычным инструментом. Речь идет о формировании нового стандарта работы, где навыки взаимодействия с ИИ будут обязательными, считает она.

Марианна Голдобенкова