Гранит науки грызет бюджет

Траты на репетиторов в неделю в 2026 году достигли 5-6 тыс. руб. За год расходы родителей на подготовку школьников к экзаменам выросли примерно на 10-15%, подсчитали аналитики SuperJob. К помощи наставников обращается каждая вторая семья, где есть учащиеся 9-11 классов.



Среди приоритетных направлений — обязательные экзаменационные дисциплины: алгебра, геометрия, русский язык и литература. Топ предметов по выбору составляют английский язык, физика, информатика и химия. По некоторым направлениям специалистов не хватает, говорит учитель-репетитор по физике, математике и информатике Мария Иванова:

«Количество занятий зависит от самих детей, уровня их подготовки и того, насколько часто они готовы посещать уроки. В среднем с репетиторами занимаются по 2-3 часа в неделю, чтобы написать экзамен на 4 или 5. К ВПР готовятся за пару-тройку месяцев, к ОГЭ — обычно за год. Подготовка к ЕГЭ начинается, как правило, с 10 класса, если дети хотят получить хорошие баллы и пройти на бюджет.

Найти специалиста для срочной подготовки можно по рекомендациям знакомых. Но когда я искала репетитора по русскому языку — не для экзамена, а для школьной программы — на достаточно неплохой ценник практически никто не отозвался. Сейчас, кажется, присутствует кадровый голод».

Стоимость одного часа занятий может начинаться от 500 руб. в регионах и до 2,5 тыс. в Москве. Цены растут в зависимости от предмета, стажа преподавателя и формы обучения. Некоторые родители выбирают репетиторов из других городов и готовят детей к экзаменам онлайн, чтобы оптимизировать бюджет, рассказал основатель сервиса Maximum Education Михаил Мягков:

«Рынок онлайн-репетиторов восполняет нехватку специалистов. У учителей в Москве тарифы выше, потому что уровень их жизни более высокий. Соответственно, таких профессионалов не могут себе позволить жители соседних городов. Дистанционные занятия могут покрыть спрос на подготовку к ЕГЭ и ОГЭ.

Есть репетиторы, которых передают из рук в руки, а есть те, кого ищут на платформах вроде "Профи.ру". Там есть свои алгоритмы, ставки и комиссии, которые берутся с педагогов сверх их прайса. Главный фактор изменений — это доступность онлайн-платформ, которые позволяют родителям в любой точке России выбирать подходящего учителя из большего числа кандидатов».

Половина родителей ищет репетиторов по рекомендации друзей, коллег и родственников. Треть доверяет советам школьных учителей. Примерно столько же полагаются на поиск в интернете и онлайн-рекламу, сообщали аналитики «Авито Услуги». Средняя зарплата репетитора в Москве в 2026 году, по данным «ГородРабот.ру», составляет около 60 тыс. руб.

Юлия Савина