Школу вызывают на дом

Домашнее обучение школьников становится популярнее: в деньгах такой формат растет быстрее, чем весь рынок детского онлайн-образования. За первые полгода российские семьи заплатили свыше 4,5 млрд руб. за занятия. Это почти на треть больше, чем в прошлом году, пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство Smart Ranking. Онлайн-школы увеличили как выручку, так и продажи программ домашнего обучения. Лидеры сегмента за шесть месяцев заработали на таком формате около 1,5 млрд руб. Тему продолжит Анжела Гаплевская.

В России вне стен школ учится до 200 тыс. детей, за последние несколько лет цифра выросла в десять раз, но от общего количества это примерно 1%. Впрочем, представители EdTech компаний утверждают, что в 2025-м домашнее обучение все чаще становится осознанным выбором, а не необходимостью. Мама двоих школьников Екатерина рассказала “Ъ FM”, почему выбрала онлайн-формат для своих детей с первых классов: «Очень много детей в классе, учителя уставшие, выгоревшие, неадекватные. Много историй слышала от родителей, что у детей неврозы, учителя орут, буллинг в школе. Хотелось, чтобы моим детям было комфортно учиться и интересно».

Цена вопроса — от 150 тыс. руб. до 1 млн руб. в год, в зависимости от формата. Ребенок подключается к образовательной платформе и получает доступ к полноценным урокам с преподавателем и материалам для самостоятельного изучения. Как правило, учеба проходит в небольших группах до десяти человек. При этом такие школы зачастую предлагают дополнительные кружки и разные мероприятия для досуга, рассказывает мама школьника Елена: «Оценки точно так же идут в зачет, дети получают аттестаты. Дальше идут подготовки к ЕГЭ. В любой момент можно поменять формат, например, перевестись в класс или уйти на вебинары в онлайн. Все гибко и прозрачно в плане стоимости и предоставляемых услуг. В школе из 40 минут урока какая-то часть у преподавателя уходит на то, чтобы успокоить класс, привлечь к себе внимание. Здесь такое исключено».

Как отмечают на рынке, распробовать онлайн-образование люди смогли в пандемию. С тех пор к классической школьной системе стало появляться все больше вопросов, отмечает бизнес-стратег и экономист отрасли онлайн-образования в компании MyProduce Александра Дорофеева: «Есть определенное ужесточение образовательной системы на уровне государства, учителям платят небольшую зарплату, поэтому уровень квалификации и работы с ребенком становится ниже, родители это видят. В онлайне появилась определенное сообщество людей, которые работали с этим, многих экспертов продвигали, они своими кейсами и успехами раскачали рынок».

За дополнительную плату к ребенку могут прикрепить куратора, который будет отслеживать посещаемость, оценки и выполнение домашней работы. Но, как правило, дистанционно учиться предпочитают старшеклассники, именно они позволили рынку увеличиться, говорит основатель образовательной компании Enjoy Александр Медведев: «Правительство проводит такую политику, чтобы все больше школьников уходили в колледжи. Соответственно, остаться в десятом классе сейчас стало намного сложнее, чем раньше. Многие не хотят уходить в колледжи, и домашнее образование — это альтернатива для продолжения обучения в 10-11 классах».

Интересоваться домашним обучением стали и те, кто собирается поступать в иностранные вузы, говорит генеральный директор AcademConsult Ирина Следьева, в этом случае дети переходят на программы зарубежных школ: «За последний год мы получаем все больше заявок от потенциальных клиентов, от родителей и даже от самих подростков. У нас есть программы от зарубежных школ, онлайн-обучение в месяц обойдется от $1 тыс. до $2 тыс., включая самые топовые школы.

Для некоторых семей, которые, например, рассматривают поступление за рубеж, это в два раза дешевле, чем отправить ребенка в школу за границу».

Меньше всего стоит просто получить материалы для обучения и заниматься с ребенком самостоятельно. Есть возможность послушать вебинары в записи. Самый дорогой вариант — полноценный аналог школы.

Анжела Гаплевская, Егор Парфенов