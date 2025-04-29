Образование адаптируется на лету

Топ-100 крупнейших компаний в сфере онлайн-образования в первом квартале показали суммарную выручку в 37,6 млрд руб. при росте на 16,4% год к году. Эксперты связывают тренд с адаптацией компаний и их ориентацией на повышение маржинальности. При этом сегмент образовательных платформ фактически стагнировал: в рамках оптимизации бюджетов компании сокращают расходы на корпоративный edtech.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием аналитической компании Smart Ranking об итогах первого квартала на рынке онлайн-образования. Из него следует, что суммарная выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний России в январе—марте достигла 37,6 млрд руб., что на 16,4% выше уровня предыдущего года. Этот показатель превышает как общую динамику за прошлый год (15%), так и результаты предыдущего квартала (12%), говорят в компании. При этом в прошлом году темпы роста рынка замедлились — с 22% в начале 2024 года до 12,3% в четвертом квартале. Рост в первом квартале в Smart Ranking связывают со стабилизацией рынка, в частности адаптацией компаний к новым условиям и их ориентацией на повышение маржинальности.

Лидером edtech остается «Синергия» (выручка 3,28 млрд руб., рост год к году 21,9%). С минимальным разрывом идет Skillbox Holding (принадлежит VK; выручка 3,25 млрд руб., рост 5,5%) и Skyeng (3 млрд руб., рост 6,2%). «Яндекс Практикум» нарастил выручку на 8%, до 2 млрд руб., заняв четвертое место. Впервые в топ-10 вошла компания «100балльный репетитор»: в первом квартале выручка платформы выросла на 175% год к году и составила 1,1 млрд руб. Второе место по темпу росту занимает «Умскул» (1,3 млрд руб., рост 44,5%). Это подтверждает высокую активность сегмента подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, говорится в исследовании.

Самым устойчивым сегментом по росту выручки остается детское образование: в первом квартале он вырос на 31,6% год к году, до 14 млрд руб. Так, сегмент превысил объем рынка дополнительного профессионального образования на 11%. Последний за период увеличился всего на 10,4% и составил 12,6 млрд руб.

Сегмент «Разработчики и платформы» сохранил положительную динамику на уровне 7,2%. Ряд компаний отмечает сокращение расходов на edtech в корпоративном сегменте, обусловленное общей оптимизацией бюджетов. Например, МТС сократила около 2% сотрудников группы (см. “Ъ” от 20 декабря 2024 года), о сокращениях в IT в октябре прошлого года сообщал Forbes. На этом фоне HR-платформа для обучения персонала «Эквио» так и не достигла плановых показателей, говорит ее коммерческий директор Леонид Бутаков: «Интересно, что несколько клиентов завершили с нами проекты, но никто из них не выбрал другую платформу — бюджеты на обучение сотрудников были просто заморожены, и от HR-платформ временно отказались».

Впрочем, другие участники рынка — «Яндекс Практикум», Skillbox, «Фоксфорд», Ultimate Education — довольны результатами первого квартала в целом. «На edtech-рынке сохранился высокий интерес к технологиям искусственного интеллекта»,— говорит гендиректор «Яндекс Практикума» Илья Курмышев. В Skillbox отмечают рост интереса к образовательным программам в маркетинге, менеджменте и дизайне, перечисляет сооснователь и гендиректор холдинга Сергей Попков. Также топ-менеджер отмечает рекордную прибыль Skillfactory за период от совместных магистратур с ведущими вузами.

Гендиректор «100балльного репетитора» Эрик Ковалев говорит об успешном наборе учеников, которые продолжают оплачивать обучение по подписной модели, а также об активных продажах коротких курсов в конце 2024 года. Ultimate Education в первом полугодии традиционно фокусируется на адаптации внутренних процессов и стратегии, отмечает гендиректор группы Павел Мосейкин: «В рамках новой организационной структуры мы объединили школы со схожей аудиторией и комплементарными продуктовыми матрицами в два кластера».

В Smart Ranking прогнозируют, что в этом году рынок вернется к устойчивому росту на 15–20% в год. Но представители онлайн-платформ продолжают наблюдать усиление конкуренции, рост демпинга цен и снижение доступности образовательных услуг на фоне высокой ключевой ставки. «Клиентам предлагают скидки до 50% от якорных цен, что оказывает давление на рынок и ослабляет его»,— рассказал Леонид Бутаков.

Юлия Юрасова