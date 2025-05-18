Предприниматели подтягивают бизнес-грамотность

Россияне вновь пошли учиться бизнесу. По данным Strategy Partners, число слушателей образовательных программ для предпринимателей программ растет. К концу 2025-го их количество превысит 460 тыс. человек, прогнозируют аналитики компании, что на 20 тыс. больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Среди причин собеседники “Ъ FM” выделили дефицит новых профильных топ-менеджеров. Почти 3/4 руководителей в России старше 40 лет, отметили в Strategy Partners. И эта доля будет только увеличиваться, считает партнер компании FutureToday Денис Каминский: «Помимо того, что образование позволяет делать что-то лучше, это еще и важный сигнал на рынке труда. То есть человек идет учиться не всегда для того, чтобы получить новые навыки, хотя это важная составляющая. Когда у соискателя в резюме значится хорошее бизнес-образование, это помогает находить лучшие возможности по развитию своей карьеры. Это еще и прекрасный нетворкинг.

Если вы попадаете на качественную программу в хорошее учебное заведение, то у вас вырастает социальный капитал за счет того, что вы знакомитесь с людьми, которые тоже могут чему-то вас научить, внести свой опыт в ваше развитие и в дальнейшем помочь в решении тех или иных задач.

То есть в зависимости от того, что вам интересно, у вас могут быть какие-то специализированные готовые решения в этой профессиональной области. И некоторые программы дополнительного образования оттачивают отраслевые навыки. Например, если вы работаете в банковском деле или IT и рулите компанией, то хорошо бы понимать отраслевые особенности».

По данным исследования «СберУниверситета», 3/4 программ бизнес-образования в России рассчитаны на руководителей высшего и среднего звена. И большая часть из них — курсы по профессиональной переподготовке и повышению квалификации. Полноценные MBA программы закончили лишь 5% выпускников. Кроме того, 3/4 россиян считают бизнес-образование информационным мошенничеством, говорится в исследовании агентства «Вебер». Так как же найти эффективную программу?

Директор практики корпоративных коммуникаций «Михайлов и партнеры» Виктор Чуков считает, что для выбора бизнес-наставника желательно обращать внимание на его опыт или воспользоваться сарафанным радио: «Главные тренды сегодня — это обучение современным технологиям, таким как использование искусственного интеллекта и интеграция его в бизнес-процессы. Думаю, что на втором месте история с коммуникациями, развитием soft skills, поскольку от умения ставить задачи, бережно общаться, доносить стратегические цели до людей, зависит то, как они тебя будут понимать, достигать результатов и будут ли вдохновляться. И в помощь здесь, конечно, специалисты, внешние консультанты, но главное — конкретные персоны: и коучи, и тренеры, и советники.

Самый проверенный способ — ориентация на долгосрочную репутацию. Речь об экспертах и компаниях, которые появились не вчера, прошли не один кризис, закалили не один десяток и даже не одну сотню управленцев. Им есть что рассказать о прошлом, а главное — о настоящем и будущем.

Даже бизнес-образование дает неплохую поддержку в области hard skills в области финансового планирования, маркетинга и так далее, но не помогает настроить тонкие установки, будь то коммуникация, личный бренд, эмоциональный интеллект».

Согласно данным опроса РАНХиГС, свыше половины респондентов готовы выделять на краткосрочные курсы около 100 тыс. руб. в год. Если речь идет о более длительной программе, то траты могут достигать и 0,5 млн руб. При этом планы у руководителей, которые платят сами за себя, различаются, заметила бизнес-тренер Антонина Лебединская: «Что касается выбора платформы, то я бы рекомендовала рассматривать платные площадки, если есть такая возможность. Если есть желание получить какие-то самые актуальные навыки, то это должен быть в первую очередь современный продукт. Есть программа обучения, которая предполагает только видеозаписи и задания, и это вариант ознакомительный, не столько про образование, сколько про расширение кругозора.

Если хочется реально чему-то научиться, то имеет смысл рассматривать варианты, где проходят живые занятия, где вас будут тренировать, и вы попробуете выполнять какие-то задания, упражнения, получите обратную связь. Поэтому имеет смысл рассматривать курсы, где есть офлайн-встречи с экспертами. А бесплатные курсы — это ценная возможность расширить кругозор, понять, в каком направлении интересно дальше развиваться, получить какую-то базу и, опираясь на нее, уже получать продвинутое обучение в том направлении, которое актуально».

По оценкам аналитиков Strategy Partners, в 2024 году объем российского рынка бизнес-образования превысил 27 млрд руб.

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Андрей Дубков, Анна Кулецкая