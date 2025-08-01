Edtech разослал Телеграмы

Образовательные платформы увеличили выручку из Telegram на 55% за полугодие, впервые обогнав по динамике Instagram (*принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Клиенты, пришедшие из мессенджера, купили онлайн-курсов более чем на 3 млрд руб., в то время как из запрещенных соцсетей доходы в отрасли только за июнь упали сразу на 20%. Изменения в доле выручки происходят на рынке на фоне вступления в силу закона о запрете размещения рекламы на запрещенных ресурсах. Так, до конца года из Telegram она может увеличиться еще на 30%, а из соцсети — упасть на 20–25%, считают аналитики.

“Ъ” ознакомился с данными исследования платформ GetCourse и Telega.in о динамике вырученных средств онлайн-школ из соцсетей. Из них следует, что за первое полугодие выручка с онлайн-курсов от клиентов из Telegram впервые обогнала Instagram (*принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и достигла более 3,4 млрд руб. (+55% год к году). Выручка из соцсети упала на 4%, до 3,1 млрд руб. год к году, а в июне опустилась еще на 20%, до 294,1 млн руб.

При этом доля платежеспособного трафика (посетителей сайта, которые с высокой вероятностью совершают целевое действие) из Telegram выросла почти вдвое, а трафик из Instagram (*принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) сократился почти на 40%. После вступления в силу запрета рекламы на запрещенных платформах с сентября Telegram может забрать на себя еще около 15% трафика за счет увеличения числа рекламных кампаний в мессенджере, говорят в GetCourse.

Ранее “Ъ” писал, что в марте Госдума приняла поправки к федеральным законам «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе», которые устанавливают запрет на размещение рекламы на запрещенных ресурсах (см. “Ъ” от 25 марта).

При этом также «тематика Telegram-каналов в сфере "Образование" стала самой быстрорастущей за первое полугодие, увеличившись на 79% год к году, а количество рекламных размещений от образовательных компаний выросло на 25–30%», добавили в Telega.in.

В образовательном холдинге Ultimate Education тенденцию подтверждают. «Мы видим увеличение эффективности рекламы в Telegram и рассчитываем на рост выручки с площадки, в то время как трафик и отклик из других соцсетей стагнирует»,— говорит согендиректор Ultimate Education Владимир Синицын. В образовательном холдинге Skillbox значительного роста выручки в Telegram не наблюдают, а ее падение из Instagram (*принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) обуславливают тем, что с марта компания прекратила в нем размещение рекламы.

В Skyeng и Skysmart отмечают, что приведенные данные «отражают общую рыночную тенденцию». При этом в компании не фиксируют падения трафика на 40% в соцсети, добавляя, что с 1 сентября сервисы в своих аккаунтах продолжат легально продвигать собственные продукты без изменений в работе. «Однако в целом по рынку можно ожидать усиления перетока трафика в Telegram. Рост может составить даже более 15%, поскольку не все бренды смогут продолжать активность в соцсети на прежнем уровне»,— добавляет руководитель SMM и Owned Media Skyeng и Skysmart Виктория Завялец. В «Нетологии» и «Яндекс Практикуме» отказались от комментариев.

Для большинства онлайн-школ соцсети — один из главных каналов привлечения клиентов, напоминает директор по SMM & ORM коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзуллов. Так, до ввода законодательных ограничений реклама в Instagram (*принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) могла приносить до 50% заявок и выручки отрасли, рассказывает он. «Telegram хоть и не полностью, но компенсирует часть потерь — и в деньгах, и по количеству заявок. Потенциал компенсации оценивается в 70–80% от утраченного объема в ближайшие два года»,— добавляет он.

Рост же числа каналов и рекламных размещений по сегменту господин Фейзуллов называет прямым следствием миграции аудитории и рекламных бюджетов в мессенджер. «Если текущая тенденция сохранится, выручка онлайн-школ из Telegram к концу года может увеличиться еще на 20–30%, достигнув в общей доле соцсетей около 65–70%. Соцсеть при этом может потерять еще 15–20% в выручке и опуститься в диапазон 20–25% от общего объема трафика в edtech»,— считает он.

Варвара Полонская