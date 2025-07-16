Обходу санкций назначили курс

Российские вузы открывают новые программы на фоне роста спроса на санкционных специалистов. Например, в Высшей школе экономики с сентября запустят магистратуру по направлению «Международный корпоративный комплаенс». Студентов среди прочего научат определять риски санкций для компаний. Всего предусмотрено 22 места, а стоимость программы составит почти 1 млн руб. за два года. Кроме того, в МГУ, РАНХиГС, Московской юридической академии и ВШЭ есть специализированные курсы переподготовки. Обучение там может длиться от двух недель до двух месяцев и стоить от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Зачастую юридические компании сами стремятся дать сотрудникам дополнительные знания в области санкционного права, заметила управляющий партнер IPN Partners Наталья Пушкарская: «Запрос на санкционный комплаенс, конечно же, растет в связи с ужесточением международных ограничений и необходимостью соблюдать требования законодательства для того, чтобы избегать штрафов и репутационных рисков. Существует несколько разных путей. Это и переучивание специалистов, и наём новых людей уже с необходимыми знаниями. Безусловно, для меня всегда важными являются ключевые вузы нашей страны. Это Высшая школа экономики, МГУ, МГЮА. Тем не менее есть и программа у Moscow Digital School, и у Coursera. Конечно же, это международные программы ACCA, у которых есть большой курс по комплаенсу.

При этом только курсы по переподготовке не являются ключевым критерием. Это, скорее, приятное дополнение. Безусловно, должно быть высшее юридическое образование.

Ценятся и практический опыт, и знания именно отрасли комплаенса, санкционного права, те проекты, в которых участвовал человек, и компетенции, которые у него есть. Тем не менее, на мой взгляд, программы позволяют систематизировать знания, дополнить их. Конечно, это является плюсом. Так, в нашей компании сейчас учатся два человека на международный сертификат ACCA. После этого они будут иметь необходимую сертификацию».

Как выяснил “Ъ FM”, в частных образовательных организациях курсы по санкционному праву длятся и по два месяца, и по два дня, и стоят при этом не менее 30 тыс. руб. Впрочем, оконченная магистратура даст кандидату больше перспектив, считает старший юрист коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Никита Ершов: «Очень острая нехватка кадров в связи с тем, что это направление в рамках юриспруденции достаточно узкое. Тех специалистов, которые действительно погружены и разбираются именно в нем, достаточно мало при том, что спрос достаточно большой. Ведь санкции затрагивают практически все сферы, с которыми сталкиваются юристы. Сложно найти профессионала, который в своей работе как-то не касался этой темы. Уже достаточно объемная база санкционного регулирования, которое сейчас действует, не преподается в вузах.

Появление все большего количества таких программ — крайне полезная вещь, потому что всегда можно погрузить сотрудника в практику, и он на ее базе выстроит для себя какое-то понимание, но это не равно академическому бэкграунду.

Многое зависит от тех обязанностей, которые будут возлагаться на специалиста. Однозначно я чувствую разницу между соискателем, который прошел магистерскую программу, и кандидатом, завершившим какой-то недлительный курс. Наверное, трехмесячное обучение самое популярное из того, с чем я сталкивался. Если пройти такой курс, можно быть уверенным в том, что понимаешь базу. Когда человек прошел двухгодичное обучение, это уже специалист».

При этом для поступления на университетские программы переподготовки специализированные знания нужны не всегда, уточнила профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина: «Еще 10 лет назад у нас было втрое меньше тех, кто выбирал программы профессиональной переподготовки или даже второго высшего образования. Сейчас программа профессионального образования требуется для того, чтобы сохранить гибкость на рынке труда. Иногда это очень серьезно отличается от первого диплома. 25-28 лет — это первый профессиональный кризис самоопределения. Второй пик спроса — уже после 35 лет, ближе к 40 годам. Как ни странно, здесь вполне реальными становятся программы магистратуры, вуз может оказать содействие в продвижении, есть все-таки связи с работодателями. Если говорить про прохождение программ, то в значительной степени это конкурс все-таки: обязательны портфолио, мотивационное письмо и собеседование. Есть и экзамены во многие магистратуры, но не всегда.

Тут важнее развитие в целом и критического мышления, и аналитических навыков, чем те или другие конкретные знания, которые, конечно, люди могут освоить».

В 2019 году в МГУ запустили научно-образовательный центр «Комплаенс». На его базе проводят научные исследования, разрабатывают практические рекомендации и помогают российским специалистам получать международные сертификаты.

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Ульяна Горелова