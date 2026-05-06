И тех, и edtech

Суммарная выручка топ-100 крупнейших компаний в сфере онлайн-образования в первом квартале достигла 35,5 млрд руб., прибавив 10% год к году. Участники рынка помимо необходимости удерживать клиентов теперь вынуждены заниматься поиском новых каналов для их привлечения — пока альтернатив зарубежным платформам, против которых ввелись ограничения, крайне мало.

“Ъ” ознакомился с исследованием аналитической компании Smart Ranking об итогах первого квартала на рынке онлайн-образования. Суммарная выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний России в январе—марте достигла 35,5 млрд руб., что на 10,2% выше уровня прошлого года. При этом по сравнению с четвертым кварталом 2025 года показатель сократился примерно на 8,2%.

Из топ-100 год к году прибавили 60 компаний, а к предыдущему кварталу — только 28, говорится в исследовании:

«Это означает, что рынок не находится в фазе резкого падения, но развитие концентрируется в отдельных нишах и у игроков, которые попадают в запрос пользователя: подготовка к экзаменам, домашняя школа, обучение ИИ-навыкам и так далее».

Лидером рынка остается «Синергия» (выручка 3,9 млрд руб., рост год к году 20,4%). На втором месте — Skyeng (выручка 3,3 млрд руб., рост 10%), с минимальным отрывом — Skillbox Holding (принадлежит VK, выручка компании за период сократилась на 11%, до 2,9 млрд руб.). Четвертое место — у платформы «Учи.ру/Тетрика» (выручка 2,3 млрд руб., рост 21%). Замыкает топ-5 «Яндекс Практикум», чья выручка за год фактически не изменилась и составила 2 млрд руб. Самый большой абсолютный вклад в рост топ-100 дали «100балльный репетитор» (1,9 млрд руб.), «Синергия», «Умскул» (1,7 млрд руб.), «Учи.ру/Тетрика» и «Фоксфорд» (1,9 млрд руб.), отмечают в Smart Ranking.

Детское образование стало главной точкой роста квартала — сегмент вырос на 20,8% год к году и достиг 15,4 млрд руб. Сегменты разработчиков и платформ, бизнес-образования и иностранных языков показали отрицательную или близкую к нулю динамику, говорится в исследовании. Рост же дополнительного профессионального образования составил лишь 1,4% (12,2 млрд руб.). Основной спрос смещается к ИИ-навыкам и прикладному использованию технологий, объясняют в Smart Ranking: «При этом классическое переобучение в цифровые профессии сталкивается с высокой осторожностью аудитории, сложностью рассрочек и конкуренцией за внимание».

В Skillbox говорят о продолжении адаптации бизнеса под новые экономические условия и актуальные запросы со стороны пользователей.

«Помимо общенаправленных курсов развиваем специализированные профессиональные программы под конкретные специальности — нейросети для бизнеса, для рабочих задач, для маркетинга»,— уточнил гендиректор холдинга Артем Казаков. Наиболее популярными направлениями обучения в «Яндекс Практикуме» по итогам первого квартала стали программирование и анализ данных, отмечает руководитель бизнес-вертикали «Профессии и навыки» платформы Данил Попов. В целом спрос на программы с элементами ИИ за первый квартал вырос более чем в два раза по сравнению с концом 2025 года, уточнила согендиректор Ultimate Education Анна Тимофеева.

Впрочем, участники рынка также отмечают снижение эффективности воронки продаж из-за частичного ограничения доступа к интернет-ресурсам. «В связи с ограничениями Telegram мы пересмотрели приоритеты в маркетинге и усилили фокус на более устойчивые каналы»,— уточнил исполнительный директор Edpro Александр Ушатов. В Skyeng говорят о перераспределении бюджетов инфлюенс-маркетинга (продвижение через лидеров мнений), а также о старте тестирования Max с декабря прошлого года. «Пока по объему трафика платформа уступает Telegram, но по среднему чеку уже сопоставима с YouTube. Мы рассматриваем Max как дополнительный канал с потенциалом роста, особенно в сегменте родительской аудитории»,— говорит коммерческий директор компании Александр Эйсмант.

Юлия Юрасова