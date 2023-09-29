Бизнес подключается к детскому контенту

«Яндекс» расширяет детский сегмент: стало известно, что компания купила kidtech-платформу «Сказбука». Сделка оценивается в 120 млн руб. Образовательный сервис для дошкольников помогает научиться читать, рисовать, развивает инженерное мышление и логику. Зачем IT-гигантам онлайн-платформы для несовершеннолетних? И с кем конкурируют корпорации за детский контент? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сегодняшние дошкольники — все еще поколение Альфа, которое сменится на Бета только в 2026-м. Его еще называют «поколением стекла», это дети, рожденные с гаджетом в руках. На них и делают ставку крупные корпорации, тем более ниша в России пока не занята.

Kidtech-рынок делится на образовательные платформы для школьников и сервисы развивающих игр для аудитории до 7 лет. Онлайн-проекты для самых маленьких занимают на нем меньше 1%.

По данным Агентства инноваций Москвы, только четверть дошкольников используют такие сервисы, так что конкуренция невысокая. А все потому, что родители делают ставку на офлайн.

Но тотальную цифровизацию уже не остановить, говорит директор Edtech-хаб фонда «Сколково» Наталья Царевская-Дякина:

«Когда у тебя есть задача понравиться одновременно и пользователю, и плательщику — и ребенку, и родителю — то любые игры по подготовке к школе, любые развивающие сервисы, в том числе на экране планшета, это лучший продукт для того, чтобы эту аудиторию соединить.

У мамы свободны руки, и при этом она знает, что ребенок занят чем-то правильным, а именно развитием. Поэтому МТС, который купил LogicLike, "Яндекс", который приобрел "Сказбуку", — это та самая "прививка" бренда. Ты приходишь в любимое тобой детское приложение через интерфейс конкретной компании».

Любовь к бренду через дошколят прививает и «Сбер», у которого есть набор приложений Kidsar, что работает с собственным смарт-дисплеем.

Экосистему активно развивает и «Детский мир». В его приложении теперь есть IT-сервисы: от поиска няни до онлайн-занятий с логопедом. Средняя стоимость подписки — 300-500 руб. в месяц, языковые программы чуть дороже.

Но 1 тыс. руб. в месяц — это максимум для российского kidtech-рынка, подчеркнул руководитель онлайн-школы для детей Skysmart Дмитрий Абрамов:

«Если мы все-таки ребенку даем планшет, какие есть варианты? Какой-то видеосервис, YouTube, детские ролики... Но все это, скорее всего, не помогает образованию. И тут как раз на помощь приходят всякие развивающие приложения. Надо понимать, что не все они российские.

Многие из них — это локализованные иностранные программы, например, Duolingo. Если мы говорим про отечественные продукты, то упомянутая "Сказбука"— это хороший пример.

В Skysmart есть свое приложение "Галактика Эла", "Матемагия", есть приложение "Чевостик". Это именно наши разработки. Есть и довольно большая серия платформ зарубежного производства».

Почти все детские приложения сделаны по похожей схеме, добавляет Дмитрий Абрамов: в них есть игра, образовательная ценность и функция родительского контроля с таймером.

И таких сервисов в России могло быть и больше, однако инвесторы пока опасаются заходить в kidtech-сегмент, делится гендиректор компании «Садикум» Екатерина Лерман:

«В сегменте цифровизации дошкольного образования ключевым игроком становится государство. Причина опасений инвесторов — это сценарий, когда оно получает больше влияния на сферы образования.

Большинство же крупных российских операторов телекома начали сбор детских В2С-продуктов. Мы в этом смысле взаимодействовали с МТС и "Билайном" как с потенциальными инвесторами.

У них уже есть первые проведенные сделки, есть продукты для дошкольников по логопедии, электронный контент. Для них это возможность расширять свою платную подписку».

А удвоить подписку можно как раз за счет добавления сервисов для дошкольников. «Яндекс Плюс» с опцией «Детям», к примеру, стоит 100 руб. в месяц, подписка МТС Junior — 149 руб. Так что детский контент, вероятно, приносит корпорациям существенную выручку.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".