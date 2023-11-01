Онлайн-образование получило свое

Рынок образовательных сервисов по итогам третьего квартала увеличился на 38% год к году — выручка топ-100 сервисов, по данным Smart Ranking, составила 31,4 млрд руб. В оценку впервые был включен сегмент высшего образования — онлайн-курсы от «Синергии». При этом edtech-компании не опасаются конкуренции с вузами: по их мнению, университеты пока больше сосредоточены на научной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием рынка образовательных онлайн-сервисов в июле—сентябре агентства Smart Ranking. По его данным, российский edtech-рынок в третьем квартале вырос в деньгах на 38% год к году. Выручку 100 крупнейших edtech-компаний за период агентство оценивает в 31,4 млрд руб. При этом в третьем квартале в оценку впервые был включен сегмент высшего образования «при условии, если компания является полностью частной и обучение осуществляется в онлайн-формате». Так, в оценку в агентстве добавили онлайн-курсы университета «Синергия». Без учета высшего образования по прежней системе объем edtech-рынка составил около 28 млрд руб. Как уточнили в Smart Ranking, в предыдущий раз рынок онлайн-образования показывал высокий квартальный рост по итогам первого квартала прошлого года — 54%.

Выручка сегмента дополнительного профессионального образования (ДПО) в третьем квартале увеличилась на 38,6%, до 10,9 млрд руб., отметили в Smart Ranking. Выручка в сегменте детского образования выросла на 44%, до 9,3 млрд руб., в то время как сегмент бизнес-образования сократился на 9,47%, до 1,9 млрд руб.

Динамика сегмента детского образования по-прежнему опережает взрослое, уточнили “Ъ” в агентстве: «Детские школы отмечают нарастающую зрелость рынка и все большую вовлеченность со стороны государства». Но есть и негативные факторы. В третьем квартале на edtech-рынке произошло снижение покупательского спроса, отмечает гендиректор EDPRO Сергей Астафьев. На это, по его словам, повлияло повышение ключевой ставки и снижение доли одобряемых кредитов от банков. Прогнозируется и дальнейшее удорожание маркетинга, отмечает гендиректор группы «Актион» Алексей Стариков.

Высокие результаты третьего квартала отчасти являются сезонными — на начало учебного года в системе высшей школы приходится пик платежей, утверждают в Smart Ranking. Так, Skillbox снова стал лидером рынка, обошел Skyeng: выручка платформы в третьем квартале выросла на 20%, до 3,5 млрд руб. Третье место заняла «Синергия».

На рынке сохраняется высокий спрос на прикладные программы, в том числе с возможностью получения профессии и дальнейшего трудоустройства, отметил гендиректор Ultimate Education (объединяет шесть школ: Bang Bang Education, XYZ School, MAED и др.) Павел Мосейкин. «Мы также видим усиление спроса на долгосрочные образовательные программы»,— добавил он. У Ultimate Education выручка по итогам третьего квартала выросла на 72,6% год к году, до 561 млн руб., добавили в компании.

При этом edtech-компании не опасаются конкуренции со стороны онлайн-курсов университетов. По данным «Нетологии», у вузов и edtech-платформ разный портрет аудитории, которая ищет дополнительное образование, утверждает директор по развитию платформы Ольга Сохнева. Поэтому даже в случае появления «широкой сети» ДПО на базе вузов прямой конкуренции не будет, считает она.

Высокая конкуренция на рынке edtech уже привела к тому, что одного маркетинга недостаточно и компании конкурируют по качеству продукта, добавляет исполнительный директор Skyeng Рустам Айнетдинов. Поэтому университетам придется «догонять» существующие компании, искать новые механики, позволяющие удерживать студентов до конца курсов, полагает топ-менеджер. Университеты не будут массово создавать свои платформы, потому что это не входит в их приоритеты и компетенции, считает основатель Skillbox Дмитрий Крутов: «Они концентрируют свои усилия на смысловых и исследовательских вещах, а не на технологических платформах».

Юлия Юрасова