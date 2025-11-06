Образование держится за интеллект

Выручка 100 крупнейших компаний в сфере онлайн-образования в третьем квартале составила 42 млрд руб., увеличившись на 12% год к году. Точками роста остаются направления, связанные с искусственным интеллектом: компании отчитываются о росте спроса пользователей на курсы по ИИ.

“Ъ” ознакомился с исследованием аналитической компании Smart Ranking об итогах третьего квартала на рынке онлайн-образования. Из него следует, что суммарная выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний России в июле—сентябре составила почти 42 млрд руб., что на 12,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Текущие результаты уже не позволяют надеяться на устойчивый рост, главной задачей участников рынка становится сохранение позиций и занятие доли мелких игроков и репетиторов»,— считают в компании.

Лидер рынка по итогам третьего квартала вновь сменился: на первое место вернулась «Синергия» (выручка — 6,9 млрд руб.; рост год к году — 43%).

Как отмечают в Smart Ranking, за счет традиционного скачка в сегменте высшего образования в июле—сентябре ее отрыв от остальных игроков существенно увеличился: «По темпам роста "Синергия" опережает рынок более чем в три раза». На второе место вышел Skillbox Holding (принадлежит VK) — 3,3 млрд руб. (рост 5%), следом идет Skyeng, который опустился с первого места на третье (3,2 млрд руб.; рост 5%). «Яндекс Практикум» за квартал также нарастил выручку на 11%, до 2,5 млрд руб.

В целом лидеры растут неравномерно, говорится в исследовании: основная часть прироста сосредоточена у трех-четырех крупнейших игроков, тогда как остальные стабильны. «Драйверами роста остаются направления, связанные с ИИ (Skillbox, "Яндекс Практикум"), тогда как школьный сегмент, несмотря на сохраняющийся объем, постепенно теряет темпы»,— отмечают в Smart Ranking. Так, динамика сегмента детского образования замедлилась с 16% во втором квартале до 9,4% (13,7 млрд руб.). Впрочем, направление остается крупнейшим, но уже явно подходит к насыщению, темпы роста аудитории уже не такие, как в прошлом году, отмечают аналитики. При этом сегмент дополнительного профессионального образования (ДПО) показал снижение темпов с 10% до 6,3% (13,2 млрд руб.) за период, говорится в исследовании.

Темпы привлечения новой аудитории ниже, чем в предыдущие годы, отмечает гендиректор онлайн-школы «Фоксфорд» Андрей Сизов: «Мы сдержанно подходим к масштабированию управленческих расходов и сохраняем эффективность нашей системы дистрибуции».

Параллельно родители стали внимательнее подходить к выбору образовательных услуг — предпочитают решения с гарантированным качеством и ощутимым результатом, указывает коммерческий директор ООО МЭО/БИТ Галина Киреева: «При этом заметен сдвиг в сторону более доступных продуктов, что напрямую связано со снижением покупательской способности». «Онлайн-школы трансформируют цифровые каналы и адаптируют маркетинговые стратегии, усиливая свое присутствие в каналах с большей концентрацией целевой аудитории и высокими конверсиями»,— добавляет согенеральный директор Ultimate Education Владимир Синицын.

В целом представитель Skillbox говорит о росте числа платных пользователей платформ холдинга на 20% в июле—сентябре, до 991 тыс.: «На фоне активного развития ИИ усилился интерес к прикладным знаниям в этой области — направление по нейросетям показало рост около 15% по сравнению с прошлым годом».

Самую высокую динамику показали сегменты машинного обучения (рост спроса ко второму кварталу — 60%) и анализа данных (5%). Рост спроса по сравнению со вторым кварталом обусловлен прежде всего сезонностью: третий и четвертый кварталы традиционно являются пиковыми для образования, считает руководитель продуктового юнита «Профессии» «Яндекс Практикума» Данил Попов: «При этом сильное влияние продолжают оказывать макроэкономические факторы — высокая ключевая ставка, охлаждение рынка труда и сдержанные потребительские ожидания». В холдинге НАДПО отмечают увеличение числа запросов на рассрочку и удлинение цикла принятия решения о покупке: в среднем с 3–5 до 7–10 дней.

Юлия Юрасова