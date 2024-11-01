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Коммерсантъ FM
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Онлайн-образованию зачли квартал

Выручка крупнейших edtech-сервисов выросла почти на 20%

Рост выручки крупнейших компаний в сфере онлайн-образования продолжает замедляться, в третьем квартале она выросла на 19,6% год к году, до 38,2 млрд руб., следует из данных Smart Ranking. Аналитики отмечают усиление edtech-проектов, созданных учреждениями традиционного образования — вузами и колледжами. Участники рынка заверяют, что текущие темпы роста отрасли, учитывая общее состояние экономики,— это показатель его стабильности.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Совокупная выручка 100 крупнейших edtech-компаний России в третьем квартале выросла на 19,6% год к году, до 38,2 млрд руб., сообщили “Ъ” в аналитической компании Smart Ranking. Темпы роста рынка продолжили замедляться: по итогам второго квартала 2024 года рост составил 22,4%, до 32 млрд руб. (см. “Ъ” от 1 августа). В компании это связывают с внешними факторами, такими как повышение ключевой ставки и снижением спроса на IT-специальности.

Первое место по выручке год к году впервые заняла корпорация «Синергия», онлайн-образование которой выросло на 59,6%, до 4,8 млрд руб.

Ранее лидером попеременно становились Skillbox Holding (принадлежит VK; оценка выручки в третьем квартале — 3,1 млрд руб., снижение на 11%) и Skyeng (3,5 млрд руб., рост на 8,06%).

Это, считает гендиректор Smart Ranking Дарья Рыжкова, говорит об усилении позиций высшего и среднего профессионального образования на edtech-рынке. Значительный рост «Синергии», объясняет госпожа Рыжкова, связан с развитием пакетных предложений, которые объединяют сразу несколько курсов и мероприятий по тематике. По словам Дарьи Рыжковой, они помогают «эффективнее привлекать новую аудиторию».

Два основных сегмента рынка, детское и дополнительное профессиональное образование, фактически сравнялись: квартальная выручка его игроков — 12,7 млрд и 12,8 млрд руб. соответственно. В первом наблюдается рост спроса, «в частности, на проекты, рассчитанные на учеников средней школы, и на сервисы, позиционирующие себя как альтернативу школе», отмечает член совета Ассоциации цифровых инноваций в образовании (РАЦИО; объединяет 24% рынка: Skillbox, Ultimate Education, «СберОбразование» и др.) Людмила Кевдина. Текущую динамику по рынку она назвала оптимальной: «Она показывает стабильность отрасли в целом, несмотря на рост инфляции и другие экономические показатели». В РАЦИО отдельно уточнили, что суммарная выручка ее участников выросла на 18% год к году, до 9,1 млрд руб.

По итогам года российский рынок онлайн-образования вырастет на 21% относительно прошлого года, до 145 млрд руб., прогнозируют в Smart Ranking.

В 2025 году, по словам Дарьи Рыжковой, на рынок будут влиять встраивание edtech в систему формального образования. «Кроме того, нельзя не отметить возобновление активности инвесторов на рынке. Мы ожидаем новых слияний и поглощений»,— продолжает она.

Гендиректор Ultimate Education Павел Мосейкин о тенденциях в EdTech и плюсах индустриального образования

Гендиректор Ultimate Education Павел Мосейкин о тенденциях в EdTech и плюсах индустриального образования

Ранее источники “Ъ” сообщали, что Сбербанк закрыл сделку по покупке онлайн-школ «Нетология» и «Фоксфорд» (см. “Ъ” от 17 октября); Smart Ranking оценивает их квартальную выручку в 690 млн руб. и 1,5 млрд руб. соответственно. А холдинг Ultimate Education (выручка 733 млн руб.) объявил о планах провести IPO в 2026–2027 годах (см. “Ъ” от 8 октября). Рынок образовательных сервисов «в ближайшие два-три года ждет подъем», считает основатель Первого института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак: «Тренд на онлайн-обучение продолжается, и мы в целом видим сохранение инвестиционной активности на этом рынке».

Юрий Литвиненко

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