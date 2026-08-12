Курс не задан

Образовательные курсы не помогают карьере россиян. К таким выводам по итогам исследования пришел сервис SuperJob. Почти половина опрошенных признали, что никаких изменений в работе после завершения обучения не произошло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Только 6% респондентов повысили зарплаты, а о карьерном росте сообщили 5%. Отчасти это связано с неактуальностью некоторых курсов, говорит бизнес-стратег и экономист отрасли онлайн-образования в компании MyProduce Александра Дорофеева:

«Если мы возьмем среднее количество бизнесов и посмотрим, оцифровывают ли сотрудников компании с точки зрения результата на выручку, на конверсии, на какие-либо другие показатели, мы увидим, что из 100 компаний только 10 смотрят на эти показатели. Поэтому как бы сотрудники ни обучались, ни проходили образовательные курсы, они не могут увеличить эффективность.

Все выглядит больше как формальность: компания или сам сотрудник купили курс, прошли его, но применить и продемонстрировать в виде оцифрованного результата не смогли. Это подкрепляется тем, что не хватает навыков и умений адаптировать инструменты под реалии.

Изменения настолько интенсивны, что обучение, которое сотрудник проходил еще полгода назад, сегодня может быть неактуально.

Нужно учиться работать в условиях неопределенности и развивать такие навыки, как креативность и психологическую устойчивость: они адекватно наложатся на задачи и цели компании. У бизнеса в онлайн-образовании появился вызов, который звучит так: нужно научиться в максимально короткий срок давать все компетенции, которые необходимы, и не пытаться перегружать всей информацией, которая зачем-то в будущем может понадобиться».

По опросам «Нетологии», работникам стало сложнее выбирать действительно качественные курсы. А 49% респондентов считают, что рынок перенасыщен инфобизнесом. Курс может стать бесполезным для карьеры и из-за специфики сферы, в которой специалист хочет продвинуться, говорит основатель школы инженерных профессий Fine Start Александр Федоров:

«У нас онлайн-рынок образования был прежде всего сфокусирован на IT-профессиях, маркетинге, продуктологии. Лет 10 назад был сильный дефицит этих специалистов, и онлайн-курсы были сильно востребованы. Пять и тем более семь-восемь лет назад эффект от курсов был совершенно другим. Не секрет, что за последние три года рынок сильно изменился. Компании, особенно в сфере IT и маркетинга, тоже стали больше хотеть нанимать опытных специалистов.

Критическую массу по джуниорам они набрали в том числе за счет таких курсов.

Стоит сказать, что имеет значение и уровень курсов. Есть те, что дают навыки не самого высокого уровня, а есть школы, обучающие очень классным знаниям. У тех, кто выбрал последние, шансы продвинуться по карьере выше. Стоит обращать внимание на программу обучения, внимательно изучить, что предлагает курс, сопоставить программу с требованиями работодателей, изучить подход школы к образованию. Также необходимо узнать, есть ли сопровождение учеников и помощь наставников, хорошо ли организована практическая работа. Если ученику просто дают материал для самостоятельного изучения, от этого лучше воздержаться».

В то же время спрос на образовательные курсы за год снова вырос, сообщили “Ъ FM” представители рынка. Чаще россияне пользуются онлайн-обучением — на него приходится 58% клиентов, отмечает SuperJob. При этом за последние два года сократилась доля россиян, которым курсы оплачивает работодатель, — показатель снизился до 15%.

Егор Парфенов