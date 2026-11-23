Образовательная онлайн-платформа ЕС подверглась кибератаке
Европейская комиссия объявила об «инциденте с нарушением кибербезопасности» на своем официальном образовательном портале EU Academy. В настоящее время он не работает.
Подробности кибератаки пока не разглашаются. Как следует из сообщения, размещенного на сайте, инцидент «расследуется и принимаются меры по сдерживанию, смягчению и ограничению последствий».
Сайт EU Academy — бесплатный цифровой образовательный хаб, созданный в 2020 году различными ведомствами и институтами Евросоюза. Он предлагает бесплатные курсы по таким направлениям, как право, миграция, изменение климата, цифровые технологи и пр.