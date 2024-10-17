Сбербанк пошел в онлайн-школу

Образовательные онлайн-школы «Нетология» и «Фоксфорд» перешли в собственность «Сбера». О том, что банк рассматривает покупку активов, “Ъ” сообщал в апреле. Сумма сделки составила порядка 4–6 млрд руб., оценивают собеседники “Ъ” в отрасли. Участники рынка полагают, что в будущем активы либо потеряют часть автономии с полной интеграцией в корпоративную структуру банка, либо сохранят относительную независимость при более плотном включении в контур группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сбер» закрыл сделку по покупке образовательной платформы «Нетология» (дополнительное и профессиональное образование, ДПО) и «Фоксфорд» (школьное образование) Алексея Мордашова, рассказали “Ъ” три источника на рынке онлайн-образования и подтвердил собеседник в одной из компаний. По их данным, сумма сделки составила порядка 4–6 млрд руб. В «Нетологии» отказались от комментариев, перенаправив запрос в «Сбер». Представители банка не ответили “Ъ”; в «Фоксфорде» не подтвердили сделку, однако уточнили, что сотрудничают со «Сбером» в рамках ряда образовательных проектов.

«Нетология» была создана в 2011 году, а в 2014 году объединилась с онлайн-школой «Фоксфорд», в сентябре 2014 года был создан образовательный холдинг «Нетология-групп». Выпускниками «Нетологии» уже стали 35 тыс. человек, говорится на официальном сайте школы, у «Фоксфорда» учились за всю историю компании 250 тыс. В 2017 году 40% компании выкупил IT-холдинг TalentTech, принадлежащий «Севергрупп» Алексея Мордашова, затем доля выросла до 85%. В июне 2023 года «Севергрупп» перестала быть учредителем ООО «ТТ-Холдинг», которое, по данным «СПАРК-Интерфакс», владеет 100% ООО «Нетология» и 93% ООО «Фоксфорд» (7% принадлежат сооснователю «Нетологии-групп» Алексею Половинкину). Сейчас конечные владельцы «ТТ-Холдинга» не раскрываются. ООО 30 января сообщило о внесении изменений в ЕГРЮЛ, в том числе в учредительные документы.

О том, что «Сбер» ведет переговоры по покупке онлайн-платформ, “Ъ” сообщал в апреле (см. “Ъ” от 16 апреля). В рейтинге крупнейших EdTech-компаний России, который составляет Smart Ranking, «Фоксфорд» занимает 7-e место по выручке во втором квартале с 1,2 млрд руб., «Нетология» — 14-e место, 630 млн руб. соответственно. По данным Smart Ranking, суммарная выручка 100 крупнейших образовательных сервисов России во втором квартале достигла 32 млрд руб. (см. “Ъ” от 1 августа). По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель вырос на 22,4%.

В целом интерес инвесторов к компаниям в сфере онлайн-образования только растет, говорят опрошенные “Ъ” участники рынка. Так, в первой половине года отрасль привлекала венчурное финансирование активнее, чем компании из других сфер, всего в этот период совершено восемь сделок на сумму $4,09 млн (см. “Ъ” от 23 августа). В их числе — VK, получивший разрешение ФАС на сделку по покупке бывшей English First. Параллельно о планах по выходу на биржу объявил образовательный холдинг Ultimate Education (см. “Ъ” от 8 октября).

2,68 миллиона человек были слушателями дистанционных программ профессионального образования в 2023 году, по данным BusinesStat.

В случае с интеграцией «Фоксфорда» и «Нетологии» в контур «Сбера» возможны два варианта, говорит редактор отраслевого Telegram-канала «Эдтехно» Анастасия Миронова. В первом случае активы потеряют часть автономии с полной интеграцией в корпоративную структуру банка, уточняет она: «Второй — онлайн-школы сохранят относительную независимость, но более плотно будут включены в деятельность корпорации, например, появятся коллаборации с сервисами компании». Собеседник “Ъ” на медиарынке предполагает, что в будущем «Фоксфорд» и «Нетология» могут быть проданы АО «Новые возможности», которое уже управляет бывшими медийными активами банка — онлайн-кинотеатром Okko и музыкальным стримингом «Звук».

Эксперты также не исключают изменений в топ-менеджменте онлайн-школы. «Ключевые управленцы останутся на своих позициях и в "Фоксфорде", и в "Нетологии"»,— говорит Анастасия Миронова. Возможно, к ним присоединятся сотрудники других подразделений «Сбера». Сейчас гендиректором «Нетологии» указана Марианна Снигирева, «Фоксфорда» — Андрей Сизов, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Юлия Юрасова