В Skillbox сменился гендиректор

Сергей Попков назначен новым гендиректором образовательного холдинга Skillbox (входит в VK), сообщили в компании. Он занимался развитием бизнеса с 2016 года. Господин Попков сменил Дмитрия Крутова, тот был гендиректором с момента с основания Skillbox.

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Фото: Skillbox Сергей Попков

Фото: Skillbox

«На новой должности он (Сергей Попков.— "Ъ") займется адаптацией продуктов к текущим рыночным условиям, развитием ключевых бизнес-направлений и выводом холдинга на новые уровни»,— говорится в сообщении компании (цитата по «Интерфаксу»). При этом экс-глава холдинга Дмитрий Крутов остается в совете директоров.

В январе Skillbox Holding Limited завершил перемещение юрлица из Кипра в Россию, получив название МКАО «Скилбокс Холдинг». Тогда же Банк России зарегистрировал выпуск обыкновенных акций компании.

В 2021 году интернет-холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, объявил о создании образовательной компании на базе активов Skillbox и GeekBrains. VK получил долю 50,06% в Skillbox Holding Limited, основатели Skillbox владеют 22,72%, а частный фонд IT-предпринимателя Александра Галицкого — 14,21%. Еще 13% зарезервировано под долгосрочную мотивационную программу для сотрудников.

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