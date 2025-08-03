Образование ждет лучших времен

Топ-100 крупнейших компаний в сфере онлайн-образования во втором квартале показали суммарную выручку в 34,2 млрд руб. при росте на 10% год к году. Это самый низкий показатель с конца 2022 года, отмечают участники рынка: сегмент переживает трансформацию спроса. Среди причин в компаниях называют изменение потребительского поведения: пользователи предпочитают держать деньги на депозитах, а не тратить их на второстепенные нужды, в том числе на переобучение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием аналитической компании Smart Ranking об итогах второго квартала 2025 года на рынке онлайн-образования. Из него следует, что суммарная выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний России в апреле—июне составила 34,2 млрд руб., что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый слабый рост с конца 2022 года, говорят в компании.

По полугодию ситуация выглядит немного лучше — рост за январь—июнь год к году составил 13% при суммарной выручке участников рынка в 71,5 млрд руб. Однако и здесь темпы далеки от докризисных, а с учетом инфляции рынок находится на грани рецессии, отмечает представитель Smart Ranking. «Рынок edtech переживает кризис, сравнимый с 2020 и 2022 годами. Только теперь изменения вызваны не внешними факторами, а скорее закономерной трансформацией спроса»,— уточняет основатель компании Дарья Рыжкова.

Во втором квартале лидер рынка сменился: первое место теперь занимает Skyeng (выручка 3 млрд руб., рост год к году 4,1%), потеснившая «Синергию» (выручка 2,9 млрд руб., рост 20,7%).

Топ-3 замыкает Skillbox Holding (принадлежит VK; выручка 2,6 млрд руб., рост на 6,1%). Однако, как отмечают в Smart Ranking, последняя второй год подряд показывает существенное падение во втором квартале — сокращение показателя по отношению к январю—марту составило 20%: «Это может указывать на сезонность спроса в сегменте дополнительного профессионального образования».

«Яндекс Практикум» за квартал также нарастил выручку на 5,6%, до 1,9 млрд руб. и сохранил за собой четвертое место в рейтинге Smart Ranking. В топ-10 также остались онлайн-школы, специализирующиеся на подготовке к выпускным экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ). Речь идет об «Умскул» (выручка 1,4 млрд руб., рост 27,3%) и «100балльном репетиторе» (выручка 945 млн руб., рост 131%). При этом «Умскул» стала лидером всего сегмента детского образования, говорится в исследовании, по итогам первого квартала это место занимал «Фоксфорд». «Частая смена лидеров в сегменте говорит о высокой конкуренции в нише»,— уточняют в Smart Ranking.

В целом участники edtech-рынка связывают сокращение темпов роста рынка с изменением поведения потребителей

В Ultimate Education отмечают спрос на короткие курсы от одного до пяти месяцев и авторские программы, говорит согендиректор холдинга Владимир Синицын. «Раньше во времена неопределенности образование становилось способом оставаться востребованным на рынке труда. Сейчас же в условиях сберегательной модели экономики и рекордно низкой безработицы мотивация к обучению заметно снизилась: оно перестало быть острой необходимостью»,— добавляет гендиректор Skyeng Рустам Айнетдинов. Однако он прогнозирует, что со снижением ключевой ставки до 10–13% интерес к образованию начнет возвращаться. Гендиректор «Фоксфорда» Андрей Сизов говорит о насыщении и высоком проникновении онлайн-образования, что ограничивает «темпы расширения». Топ-менеджер также отмечает рост доли покупок в рассрочку.

Впрочем, потенциальное смягчение денежно-кредитной политики не гарантирует резкого роста рынка, считают в компаниях. Снижение ключевой ставки может повысить процент одобрения рассрочек на курсы, что облегчит продажи, рассуждает совладелец Prodamus Алексей Стрельцов: «При этом государство ставит перед собой задачу снизить закредитованность граждан. Для этого даже вводят период охлаждения: если человек оформил заявку на рассрочку, банк не одобрит ее моментально, как раньше, а даст ему несколько часов или даже дней подумать, а точно ли ему нужен этот продукт. Пока это правило работает для сумм свыше 50 тыс. руб.».

Юлия Юрасова