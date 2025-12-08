Детей наделяют скиллами

На рынок детского онлайн-образования выходит еще один игрок: входящая в VK (MOEX: VKCO) компания Skillbox Holding запустила соответствующее направление, где будут представлены курсы по программированию, геймдеву и дизайну для школьников. Сегмент детского edtech пока остается основной точкой роста для рынка в целом, однако он уже близок к насыщению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Skillbox Holding (принадлежит VK) выходит на рынок детского образования — компания запускает направление Skillbox Kids, рассказал “Ъ” представитель холдинга. Уточняется, что направление объединит онлайн-курсы по программированию, геймдеву, дизайну и общему развитию: «Курсы адаптированы под возраст и уровень подготовки школьников». Так, в геймдев-треке доступны «Программирование и 3D-моделирование в Minecraft» (8–12 лет), «Разработка игр Middle» (10–12 лет), «Разработка игр на Unity» (12–15 лет). «Детский edtech вырос на 24% в первом полугодии 2025 года, и запуск нового направления позволяет перенести нашу экспертизу в программы для детей и помочь им раньше попробовать себя в современных профессиях»,— считает исполнительный директор холдинга Артем Казаков.

Выручка 100 крупнейших компаний в сфере онлайн-образования в третьем квартале составила 42 млрд руб., увеличившись на 12% год к году (см. “Ъ” от 6 ноября). Выручка Skillbox Holding (заняла третье место в рейтинге) за этот период составила 3,3 млрд руб., увеличившись на 5% год к году. При этом кварталом ранее выручка 100 крупнейших участников рынка была на уровне 34,2 млрд руб. при росте на 10% год к году (см. “Ъ” от 3 августа).

Это самый низкий показатель с конца 2022 года, отмечали участники рынка: сегмент переживает трансформацию спроса. Тогда выручка образовательного подразделения VK составила 2,6 млрд руб., увеличившись на 6,1% год к году. Впрочем, аналитики отмечали, что показатели подразделения второй год подряд показывают существенное падение во втором квартале — сокращение показателя по отношению к январю—марту 2025 года составило 20%: «Это может указывать на сезонность спроса в сегменте».

В отчетности VK за первое полугодие Skillbox была перенесена в категорию «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» (см. “Ъ” от 13 августа). В документе уточнялось, что на 30 июня компания находится в поиске покупателя на принадлежащую ей долю (более 50% на декабрь 2024 года). В VK называли процесс «стандартной процедурой в рамках МСФО», когда компания рассматривает варианты привлечения стратегического инвестора или изменения структуры владения.

В целом динамика сегмента детского образования замедлилась с 16% в апреле—июне до 9,4% в третьем квартале. Он остается крупнейшим, но подходит к насыщению — темпы роста аудитории уже не такие, как в прошлом году. «Родители ищут более доступные продукты, компании ограничивают инвестиции»,— отмечают опрошенные “Ъ” участники edtech-рынка.

Основательница исследовательского агентства Smart Ranking (ежеквартально составляет рейтинг крупнейших edtech-компаний) Дарья Рыжкова называет выход Skillbox в сегмент детского образования логичным, поскольку он становится основной точкой роста рынка: «Во "взрослом" сегменте тренд, связанный с IT-профессиями, уже выглядит нисходящим». По ее мнению, компания хочет диверсифицировать продуктовую линейку и занять свою долю в сегменте. Достичь этой цели Skillbox может помочь позиция лидера рынка, а значит, доступ к большим маркетинговым бюджетам, чем у небольших игроков, считает госпожа Рыжкова. «Однако рынок довольно конкурентен, поэтому все будет зависеть от того, насколько компания сможет предложить что-то новое»,— резюмирует она. Для Skillbox это не просто расширение, а формирование единой образовательной экосистемы — дети и подростки, прошедшие курсы, могут в будущем переходить на взрослые программы, что усиливает долгосрочную ценность платформы и делает ее более устойчивой к рыночным изменениям, добавляет сооснователь XYZ School, член совета директоров Ultimate Education Павел Мосейкин.

Юлия Юрасова