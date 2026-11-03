Обучение издалека

Что касается иностранных языков, в этом сегменте влияние оказывает активное взаимодействие в рамках БРИКС: с начала года число учеников, изучающих китайский, выросло на 66%, говорит основатель онлайн-школы Anecole Анастасия Перельман. Еще быстрее с начала года растут языки стран-партнеров: спрос на обучение арабскому вырос почти в четыре раза, на обучение турецкому — на 84%, добавляет она. В целом в 2027 году у EdTech-компаний не будет ни взрывного роста, ни резкого обвала, прогнозируют в «Фоксфорде» и «Алгоритмике»: «Сохранится разнонаправленное развитие сегментов, а тенденции 2026 года будут влиять на рынок и в 2027 году».