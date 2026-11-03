Обучение издалека
Домашнее образование стало одним из самых растущих EdTech-направлений
Топ-100 компаний в сфере онлайн-образования увеличили совокупную выручку в третьем квартале — на 11,6%, до 43,5 млрд руб. Драйвером на рынке по-прежнему остается детское образование, однако одним из самых быстрорастущих его сегментов стало домашнее обучение: сегмент вырос на 37,3%, до 3 млрд руб. Игроки рынка говорят, что динамика во многом связана со сменой госполитики в школьной системе образования и условий приема в колледжи и вузы. Также растет интерес к групповому обучению, в том числе среди учеников средней и старшей школы.
“Ъ” ознакомился с исследованием рынка образовательных сервисов по итогам трех кварталов 2026 года, подготовленным агентством Smart Ranking. Из него следует, что топ-100 компаний в сфере онлайн-образования увеличили совокупную выручку за девять месяцев на 12,1%, до 119 млрд руб., а в третьем квартале — на 11,6%, до 43,5 млрд руб. Одним из самых растущих направлений в детском образовании за период стало домашнее обучение: сегмент вырос на 37,3%, до 3 млрд руб. (см. инфографику).
Лидером по объему выручки в третьем квартале стала «Синергия»: ее доходы выросли на 3,7% год к году, до 7,2 млрд руб. На втором месте — Skyeng (рост на 17,5%, до 3,1 млрд), на третьем — «Яндекс.Практикум» (2%, 2,55 млрд). Четвертое место у объединенных «Фоксфорда» и «Алгоритмики» (28%, 2,4 млрд), пятое — у «Учи.ру» (27,8%, 2,3 млрд).
Рост домашнего обучения в третьем квартале и детского образования в целом во многом связан со сменой госполитики в школьной системе образования и условий приема в колледжи и вузы, говорят в Smart Ranking: «Ужесточение отбора в 10-е классы стимулирует спрос на онлайн-школы». При этом выручка платформ взрослого ДПО замедлилась до 1,8% и составила 11 млрд руб. из-за сокращений корпоративных бюджетов на обучение, усиления регулирования и более активного использования ИИ-инструментов, добавляют там. Общий рост не отражает состояние всего EdTech: разрыв между сегментами увеличивается, говорит глава агентства Smart Ranking Дарья Рыжкова. Драйвером по-прежнему остается детское образование, во взрослом ДПО участники рынка говорят о сокращении спроса, падении конверсий и удлинении цикла сделки, а часть игроков ждет снижения сегмента до 15% по итогам года, заключает эксперт.
В «Синергии» заявили “Ъ”, что рынок EdTech стал более зрелым и конкурентным. «Устойчивое преимущество получают компании, способные удерживать аудиторию и сопровождать ее на протяжении длительного времени»,— говорит президент корпорации Вадим Лобов. В ГК «Учи.ру» напоминают, что третий квартал традиционно является низким сезоном для детского EdTech: «Летние каникулы сказываются на учебной активности, и более показательна динамика за девять месяцев». В компании фиксируют растущий интерес к групповому обучению, в том числе среди учеников средней и старшей школы.
В «Яндекс Практикуме» видят и устойчивый спрос на прикладное обучение взрослых. За январь—сентябрь число их студентов выросло на 28% год к году, а на ИИ-программах — на 545%. Такой рост связан как с общим интересом аудитории к нейросетям, так и с расширением линейки прикладных и коротких ИИ-курсов. Выбор обучения стал более осознанным: перед решением люди сопоставляют стоимость курса, формат и качество, содержание программы и ожидаемый карьерный эффект, добавляет гендиректор компании Илья Курмышев. В Skyeng отказались от комментариев.
Что касается иностранных языков, в этом сегменте влияние оказывает активное взаимодействие в рамках БРИКС: с начала года число учеников, изучающих китайский, выросло на 66%, говорит основатель онлайн-школы Anecole Анастасия Перельман. Еще быстрее с начала года растут языки стран-партнеров: спрос на обучение арабскому вырос почти в четыре раза, на обучение турецкому — на 84%, добавляет она. В целом в 2027 году у EdTech-компаний не будет ни взрывного роста, ни резкого обвала, прогнозируют в «Фоксфорде» и «Алгоритмике»: «Сохранится разнонаправленное развитие сегментов, а тенденции 2026 года будут влиять на рынок и в 2027 году».