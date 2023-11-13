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Коммерсантъ FM
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Знания просачиваются через границу

Участники российского EdTech-рынка возвращаются за рубеж

Российские платформы EdTech намерены расширить присутствие на мировых рынках, причем не только в дружественных странах. В третьем квартале ряд проектов вышли со своими курсами в Новую Зеландию и Австралию наряду с Индией, странами Латинской Америки, MENA и СНГ. По мнению экспертов, в перспективе работа за рубежом будет привлекательнее для небольших платформ, которым сложно конкурировать на внутреннем рынке с его лидерами. Но во многих случаях проектам приходится тщательно скрывать свои российские корни.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Гендиректор «Профилум» (платформа профориентации) Рафаэль Сарьян рассказал “Ъ”, что в третьем квартале компания начала разрабатывать стратегию выхода на рынки стран MENA (страны Северной Африки и Ближнего Востока), Латинской Америки и Индии. В августе она подписала с индийской In Tandem Global Consulting меморандум о намерениях о сотрудничестве на $7 млн, деталей компании не раскрыли. Центр образовательных технологий Advance готовит образовательные продукты для англоязычной аудитории. В частности, пояснил учредитель компании Александр Згода, Advance в третьем квартале запустил рекламу курса развития памяти для взрослых в США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Мексике, Бразилии и Аргентине.

По словам главы Ultimate Education Павла Мосейкина, компания наращивает присутствие на рынке СНГ (Казахстан, Узбекистан, Белоруссия), увеличивая число доступных для регионов курсов. Ultimate Education запустила это направление в 2022 году. По данным компании, выручка от продажи курсов за девять месяцев увеличилась на 936%, количество продаж — на 530%. «Доля зарубежной выручки с начала года удвоилась до 10% по итогам третьего квартала»,— уточнил господин Мосейкин. В GeekBrains отказались от комментариев. В Skyeng, Skillbox и «Нетологии» не ответили на запросы “Ъ”.

«Онлайн-школы начали осторожно прорабатывать выходы на зарубежные рынки с конца 2022 года»,— отмечает собеседник “Ъ”, близкий к одному из крупных холдингов. По его словам, первые запуски проектов за рубежом состоялись во втором квартале, «по возможности без шума из-за опасения негативной реакции на российское происхождение».

Российские платформы EdTech начали выход за рубеж еще в 2020 году. Основатель Британской высшей школы дизайна в Москве Александр Аврамов, бывший совладелец Skillbox Андрей Анищенко и бывший гендиректор «Яндекс Вертикалей» Павел Алешин в июне 2020 года открыли в Бразилии онлайн-школу цифровых профессий EBAC Online. В марте 2021 года основатели SkillFactory россияне Александр Турилин и Александр Ерошкин запустили в Индии Coding Invaders. Но в 2022 году проекты начали сворачиваться из-за санкций и проблем с платежами. В сентябре стало известно о закрытии онлайн-школы Refocus в Индонезии и на Филиппинах и приостановке бразильской Mentorama, которой владеет Skillbox.

Сейчас EdTech-компании рассчитывают на Азиатско-Тихоокеанский регион, утверждает источник “Ъ” на рынке, в связи с «низким порогом входа». Часть проектов за рубежом сложно отследить, поскольку основатели стараются «скрыть российские корни». В то же время крупные игроки, как Skillbox, уходят с иностранных рынков «из-за опасения санкций и репутационных рисков», уточняет собеседник “Ъ” на EdTech-рынке: «Между тем небольшие платформы не могут конкурировать с лидерами рынка в РФ, поэтому все чаще выбирают выход за рубеж».

Российский EdTech-рынок находится в стадии консолидации вокруг двух ключевых игроков в лице VK и Skyeng, так что небольшие компании вынуждены либо продаваться на условиях покупающего, либо искать географические альтернативы, подтверждает сооснователь бизнес-клуба Reforma и образовательных проектов «Нетология», «Фоксфорд» и Edmarket Максим Спиридонов. По его словам, такие компании стараются выйти в регионы, «отстающие от России по продуктовой развитости», например Филиппины, Индонезию, страны Латинской Америки и СНГ.

Юлия Юрасова

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