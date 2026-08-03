Образовалась пауза

Рынок образовательных сервисов по итогам первого полугодия увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, выручка топ-100 сервисов превысила 73 млрд руб., подсчитали в Smart Ranking. Впрочем, во втором квартале рост во многих сегментах замедлился. Так, выручка edtech-компаний, предоставляющих дополнительное профессиональное образование, увеличилась в апреле—июне всего на 0,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием рынка образовательных сервисов за январь—июнь, подготовленным агентством Smart Ranking. По их данным, российский edtech-рынок по итогам полугодия вырос на 12% относительно первой половины 2025 года. Выручку 100 крупнейших edtech-компаний за первые шесть месяцев года агентство оценивает на уровне 73,6 млрд руб., за второй квартал — 36,1 млрд руб.

Выручка сегмента дополнительного профессионального образования (ДПО) во втором квартале фактически не изменилась — рост на 0,2%, до 10,9 млрд руб., отметили в Smart Ranking. Рост выручки в сегменте детского образования составил 22%, до 14 млрд руб., других направлений (включая высшее и среднее профессиональное образование) — почти на 40%, до 4,9 млрд руб.

Лидером edtech во втором квартале остается «Синергия» (выручка 3,9 млрд руб., рост год к году 35,2%). Следом Skyeng (выручка 2,8 млрд руб., рост 7%), после — с минимальным отрывом группа компаний «Учи.ру» (входят платформы «Учи.ру», «Тетрика»; выручка 2,2 млрд руб., рост 22,2%). Skillbox Holding за период сократил выручку на 10% год к году, до 1,8 млрд руб. У «Яндекс Практикума» она осталась на прежнем уровне — 1,7 млрд руб. В результате один из крупнейших игроков детского онлайн-образования (ГК «Учи.ру») впервые обошел двух лидеров рынка ДПО — Skillbox и «Яндекс Практикум», отмечают в агентстве.

Несмотря на номинальный рост выручки на 12%, итоги первого полугодия фактически говорят о падении edtech-рынка, считает глава Smart Ranking Дарья Рыжкова: «Темпы роста продолжают замедляться, а с учетом инфляции и ситуации в ключевых сегментах отрасль уже не показывает реального роста».

Среди заметных трендов школьного edtech в «Учи.ру» называют рост спроса на доступные цифровые инструменты для самостоятельной подготовки: «Пользователи все чаще ожидают, что смогут быстро начать заниматься, понять свои зоны роста и выстроить регулярную практику без высокого порога входа».

Остальные направления демонстрируют динамику в районе 0–2%. ДПО сталкивается с изменением спроса на освоение диджитал-профессии. «Клиенты стали дольше принимать решение о покупке и чаще задают вопросы о перспективах профессий, востребованности специалистов и продвижении услуг»,— говорит исполнительный директор EDPRO Александр Ушатов.

Для edtech-компаний становится важнее работать не только с новым спросом, но и с уже привлеченной аудиторией, отмечают в Smart Ranking: «Компании развивают дополнительные продукты для текущих клиентов, усиливают CRM-маркетинг, программы допродаж, повторное вовлечение». Другие участники рынка продолжают внедрять ИИ в образовательный продукт, и не только точечно — технологии встраиваются в пользовательский опыт, работу преподавателей, маркетинг, аналитику. «В условиях замедления рынка это становится способом снижать операционные издержки и ускорять работу»,— считают в агентстве. Например, цель Skillbox — в течение года автоматизировать до 80% процессов компании, сохранив «обязательное экспертное ревью и участие человека в принятии значимых решений», поделился гендиректор холдинга Артем Казаков.

В целом на выручку лидеров рынка в первом полугодии повлияли экономическая нестабильность и стремление самих учеников внимательнее относиться к расходам, считает директор по маркетингу Skyeng и Skysmart Александр Эйсмант: «Люди хотят учиться, но все чаще совмещают обучение с экономией — оценивают все предложения и ищут возможность получить качественное обучение по доступной цене».

Юлия Юрасова