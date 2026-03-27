С Duolingo продолжают диалог

Роскомнадзор не получал решений об ограничении работы приложения Duolingo. Об этом ведомство сообщило на фоне штрафа в 2 млн руб., который языковой сервис получил за нарушение закона о персональных данных. Могут ли платформу все-таки заблокировать? И кто может занять ее место?

Штраф в 2 млн руб. при общей глобальной выручке Duolingo за прошлый год свыше $1 млрд кажется незначительным. Однако следующее наказание может быть более суровым, считает управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко:

«Наказания за нарушение порядка обработки персональных данных могут быть критичными, включая приостановление деятельности. Роскомнадзор в ходе дальнейшей проверки может потребовать полного изменения бизнес-процессов. Могут быть наложены и огромные оборотные штрафы. Учитывая большое количество строк в базах данных и то, что количество учеников может измеряться тысячами, иногда десятками тысяч, их размер может стать существенным».

Основной функционал языкового приложения доступен бесплатно. В России на фоне ограничения работы Telegram Duolingo в соцсетях называли одной из площадок для общения с друзьями. К пользователям не смогут применить никаких санкций, даже если платформу заблокируют, считает медиаюрист Андрей Сергеев:

«Риска для граждан в части какой-либо ответственности не имеется. Ведь административная ответственность может касаться только юридического лица, которое осуществляет свою деятельность по предоставлению услуг по изучению языков. Так что выбор остается за пользователями. Стоит отметить, что работа площадки изменится в случае, если они не перенесут серверы на территорию РФ».

Избавиться от настойчивой зеленой совы Duolingo непросто. Если пользователь хоть раз начинал учить язык с помощью этого приложения, его прогресс поддерживался постоянными напоминаниями, а иногда и шутливыми угрозами. Креативная коммуникация с учениками стала мемом. Благодаря этому сервис приобрел популярность, но у него и сейчас есть конкуренты, заметил основатель edtech-сервиса Maximum Education Михаил Мягков:

«Среди российских приложений было Lingualeo, но монетизация все-таки там не работала. Платформа тоже пыталась быть геймифицированной, но не развилась так сильно, как Duolingo. Все эти приложения показали, что не являются эффективными и долгосрочными инструментами изучения языка. Почему тогда Duolingo преуспевает? Это такая суперглобальная история. Сервис тоже был очень убыточным проектом, но потом там внедрили дополнительные инструменты, такие как тестирование. Некоторые университеты используют их в своих программах».

Пользователи, для которых Duolingo — инструмент изучения языка, смогут без больших затрат создать даже личного ментора. Для тех, кто заходил в приложение ради коммьюнити, найдутся другие соцсети, уверен Михаил Мягков:

«Функции помощника в изучении точно появятся, потому что сегодняшние инструменты напрашиваются на то, чтобы на них строить вот такие модели. Сегодня каждый человек может собрать себе тьютора, на них геймифицированного, который будет тренировать язык в интересных для него темах».

Ограничения работы различных сервисов и мессенджеров из-за нарушения закона о персональных данных участились с 2022 года. Но первый случай произошел еще десять лет назад: тогда российским пользователям стала недоступна социальная сеть LinkedIn.

