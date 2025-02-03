Онлайн-образование на полную ставку

Топ-100 крупнейших компаний в сфере онлайн-образования в 2024 году показали суммарную выручку в 144,5 млрд руб. при росте на 19% к 2023 году. Однако за предыдущий период рост выручки компаний составлял 32%. Эксперты связывают замедление с повышенной ключевой ставкой ЦБ, из-за которой банки стали реже одобрять кредиты на образование, тогда как стоимость курсов в сегменте остается достаточно высокой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Суммарная выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний России в 2024 году достигла 144,5 млрд руб., что на 19% выше уровня предыдущего года, сообщили “Ъ” в аналитической компании Smart Ranking. Аналитики отмечают снижение темпов роста показателя. Так, в 2023 году выручка компаний выросла на 32%, оценили в Smart Ranking.

Изменения произошли и в позициях лидеров отрасли. На первое место по выручке за 2024 год с третьего годом ранее вышла компания «Синергия» (выручка составила 12,7 млрд руб., рост год к году 50,2%). Следующие позиции у Skillbox Holding (принадлежит VK; выручка в 12,2 млрд руб., снижение на 1,13%) и Skyeng (12 млрд руб., рост на 0,83%). «Яндекс Практикум» нарастил за год выручку на 17% и занял четвертое место с 8,3 млрд руб. выручки. При этом «уровень консолидации edtech-сектора в 2024 году остался практически неизменным: топ-10 игроков по-прежнему контролируют около 55% выручки среди крупнейших 100 компаний», заключают аналитики.

Самым устойчивым сегментом по росту выручки игроков остается детское образование: замедление роста с 39% в 2023 году до 32,6%. Сегмент бизнес-образования показал падение в 51%. Специалисты Smart Ranking связывают это с уголовным делом против «Like Центра», который в прошлые периоды занимал ключевые позиции в рейтинге (основателя «Like Центра» Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года по подозрению в мошенничестве при продаже курсов). Ощутимое падение темпов роста выручки зафиксировано также в сегменте «Разработчики и платформы» — с 49% до 23,7%.

Заметным событием в 2024 году в отрасли стал выход на pre-IPO холдинга Ultimate Education. Гендиректор компании Павел Мосейкин заявил, что через pre-IPO компании удалось привлечь 565 млн руб. «Результаты подтвердили интерес к сфере онлайн-образования со стороны инвесторов»,— добавил он.

Об инвестиционном интересе к рынку говорит и основатель Первого института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак. По его словам, ближайшие два-три года отрасль продолжит расти. «Выход Ultimate Education на pre-IPO подтверждает, что рынок достиг определенной фазы зрелости и быстрорастущие компании, которые уже доказали эффективность, масштабируются и нацелены выходить на публичный рынок в перспективе нескольких лет»,— заявляет эксперт. О подготовке к выходу на IPO в прошлом году заявляли и в Skillbox Holding (см. “Ъ” от 15 января). Снижение общих рыночных показателей “Ъ” в компании комментировать не стали.

Одной из причин падения темпов роста выручки в отрасли гендиректор компании «Нетология» (в прошлом году вошла в структуры «Сбера», см. “Ъ” от 17 октября 2024 года) Марианна Снигирева называет высокую ключевую ставку ЦБ. «Стоимость курсов остается высокой, 100 тыс. руб.— значительная сумма, которую сложно оплатить с одной зарплаты»,— напоминает она. Ранее люди чаще брали кредиты на обучение, но с ростом ставок доступность их снизилась, а банки стали реже их одобрять, объясняет эксперт. С ней соглашаются в Smart Ranking, называя ключевую ставку ЦБ «основным вызовом отрасли».

Филипп Крупанин, Юлия Юрасова