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20:04
Промпроизводство в России ускорило падение в феврале до 3,7%
21:01
В России девятую неделю подряд растут розничные цены на бензин
22:30
Погранслужба Украины обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
22:24
Олимпийский чемпион по биатлону Пайффер завершил карьеру
22:17
Депутат попросил проверить законность проведения выставки человеческих тел на ВДНХ
22:08
Purdue Pharma представила новый план по выходу из банкротства
22:01
Дело против Тимы Белорусских о хранении наркотиков направлено прокурору
21:57
ФНС активизировала выездные проверки владельцев зарубежных счетов в конце 2020 года
21:50
Михалков о присудивших приз Навальному: вы не кинокритики
21:30
Лавров: Крым навсегда останется с Россией
21:04
Фристайлистка Таталина завоевала первое для России золото чемпионата мира в биг-эйре
20:55
Проект о праве регионов усыплять бездомных животных отозван из Госдумы
20:45
Google снизит комиссию в Play Store
20:38
Денежные переводы физлиц из России в 2020 году обновили трехлетний минимум
20:37
СБУ провела обыски в госорганах Украины, которые готовили харьковские соглашения
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(обновлено: 10.12.2020)
Системы денежных переводов
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1
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1
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Mail.ru Group даст денег до зарплаты
Компания создала сервис для выплаты аванса
PayPal смещает фокус
Платежная система сосредоточится на трансграничных операциях в России
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НСПК поборется с традиционными системами переводов в Средней Азии
МТС выступит переводчиком
Кирилл Пальчун выведет группу на рынок денежных отправлений
1
Вирус-вымогатель остановил работу Travelex
Хакеры требуют $3 млн за восстановление данных системы денежных переводов
1
«Почта России» дистанцируется от наличных
Компании хотят разрешить новую форму оплаты услуг
Таджикистан поднял цену переводам
Из-за нового порядка комиссионные выросли, объемы упали
10
Сбербанк не торопится с быстрыми платежами
Штраф за неподключение в разы меньше дневного заработка банка на переводах
СБП сдвинется на месяц
Системно значимые банки не успевают подключиться к системе к 1 сентября
1
Банкам не хватает «Юнистрима»
Партнеры системы жалуются на трудности переводов
1 миллиард рублей перевели по-быстрому
Но размер платежа в СБП банки пока ограничивают
Банк России запускает бесплатные переводы
Перевести деньги по номеру телефона через систему ЦБ можно будет со следующей недели
Вокруг переводов обострилась рыночная ситуация
ЦБ рекомендовал банкам тщательнее проверять массовые переводы за рубеж
12
Счета не столь отдаленные
Сбербанк лишат монополии на рынке банковских переводов физлиц
2
Безналичные переводы россиян дошли до триллионов
Чем можно объяснить интерес к онлайн-трансакциям
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Огонёк
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Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
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