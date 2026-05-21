Россияне перешли на наличные

«Сбер» бьет тревогу из-за возвращения бизнеса к наличным расчетам. Финансовая сфера и регуляторы за прошлые годы привыкли к белой экономике, пояснили в банке. Там рассчитывают на скорый разворот тренда. Банк России фиксирует схожую динамику. Объем наличных к концу апреля вырос до 20 трлн руб. Это на 700 млрд больше, чем в марте.

Потребители «заналичили» продуктовый ритейл, мебельный бизнес, строительство, гостиничную сферу и автотовары. По данным «Платформы ОФД», доля кэша в этих продажах за первый квартал года превысила 35%.

Динамику объема наличных «на руках» Банк России связывает с отключением мобильного интернета. Нестабильный доступ к «цифре» становится поводом сформировать запас наличных для текущих платежей. Но это не единственный триггер, говорит директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев:

«Отключение интернета — несомненно, значимый фактор во многих случаях, когда предпринимателям приходится принимать платежи, а людям — расплачиваться. Но я бы сказал, что более значимым сегодня может считаться риск опасения дальнейшего фискального ужесточения. Люди, привыкшие рассчитываться через всевозможные переводы, услышали намерения ФНС о том, что эта тема будет в ближайшее время рассмотрена. Это создает объем перехода из безналичных расчетов в наличные. То есть вы не используете современные технологии, а кантуете пачки с деньгами, что увеличивает транзакционные издержки, из-за чего экономика теряет».

В первой половине мая через кассы и банкоматы в экономику поступило 330 млрд руб., отчитался ЦБ. Регулятор не ждет снижения показателей. Аналитики допускают, что до конца 2026 года доля наличных расчетов сохранится в диапазоне 28-31%. Причем активнее других кэш будут использовать малый и средний бизнес, а также рядовые потребители. У населения есть весомые причины для ухода в наличку, считает профессор финансов Городского университета Нью-Йорка Михаил Печерский:

«Первая причина — люди переходят на наличку, когда не доверяют банкам. Вторая — трудности в работе электронных средств оплаты. Увеличение наличных денег в экономике влияет на состояние банка. Получается, вы не тратите сразу все средства, которые забираете, а держите какой-то остаток в подушке. Это увеличивает проблемы с точки зрения ликвидности».

В ЦБ объясняют годовую тенденцию повышением ставки НДС на услуги банковского эквайринга до 22%. Эксперты в свою очередь уверены, что тренд на кэш приведет к уходу бизнеса в серую зону, поскольку наличный оборот стимулирует теневой сектор. Впрочем, аналитики сгущают краски, полагает владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Теймурханлы:

«Мы ощущаем рост наличных прежде всего в ресторанной службе, потому что стоимость услуг там существенно ниже, чем цена на проживание. Нам не очень удобно работать с наличными, так как для них требуется инкассация. Но в отеле пока таких проблем нет — все-таки там суммы гораздо больше, и с таким объемом наличных граждане пока не путешествуют. Страх наших гостей понятен: можно в какой-то момент остаться без возможности рассчитаться картой. Поэтому в ресторанной службе число наличных расчетов выросло примерно на 15-17%».

Эксперты предупреждают: чем больше налички в экономике, тем выше вероятность практик вроде «скидка без чека», неполного пробития суммы, фиктивных возвратов, дробления платежей и оплаты «мимо кассы». К тому же кэш — плохой помощник при сберегательном поведении, отмечают исследователи. Правда, потребители пока следуют другой модели: лучше бумажные деньги в руках, чем цифры на счетах в приложении банка.

Леонид Пастернак