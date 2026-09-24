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ЦБ продлил запрет на переводы за рубеж для нерезидентов недружественных стран

Банк России вновь продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Мера будет действовать с 1 октября 2026 года по 1 апреля 2027-го, сообщила пресс-служба регулятора.

«Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих»,— указано в документе. Мера принята для поддержания финансовой стабильности, отмечается в сообщении.

Изначально меры вступили в силу 1 апреля 2022 года и с того момента продлевались. Запрет не распространяется на иностранные инвестиции, которые размещены на счетах типа «Ин». Эти средства можно переводить за рубеж.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ограничение вывода средств за рубеж появилось в марте 2022 года после начала военных действий на Украине и ужесточения санкций против России. Его нынешнее продление сохраняет режим, введенный в ответ на эти внешние финансовые риски.

Речь идет не о новой разовой процедуре, а о продолжающемся применении меры, которая действует с 2022 года.

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