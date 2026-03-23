Минфин предложил расширить доступ ФНС к данным о переводах между физлицами

Минфин предложил обязать Банк России передавать в ФНС информацию о россиянах, которые получают дополнительный доход на карту от других физических лиц и не платят с него налоги. Об этом сообщил РБК со ссылкой на два проекта инициативы, согласованные правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

В пояснительной записке отмечается, что доход физических лиц, который они получают переводами на счета, карты и кошельки, находится «за периметром налогового контроля». Сейчас налоговые органы могут запрашивать выписки у банков по счетам физлиц только при наличии оснований по Налоговому кодексу. Деньги, которые физлицам переводят безвозмездно, не облагаются налогами. Однако, указано в записке, под эти переводы «маскируются» платежи по возмездным сделкам между физлицами.

Согласно инициативе, ЦБ обяжут предоставлять данные о переводах физлиц, в отношении которых сработал критерий рисков получения систематического дохода. Как можно будет определять такие операции, их форму и периодичность, ФНС и Банк России определят в соглашении. Предполагается, что налоговая служба сможет запросить у регулятора данные об открытии и закрытии счетов физлиц, которые не зарегистрированы как ИП, и об их праве использовать карты и кошельки. Речь идет как о персонифицированных (клиент прошел полную идентификацию), так и о неперсонифицированных (выданных по процедуре упрощенной идентификации) электронных средствах платежа. Кроме того, налоговая будет передавать ЦБ сведения о «категориях доходов физических лиц». О чем конкретно идет речь, в записке не пояснили, уточняет РБК.

Сейчас получать данные о финансовых операциях инспекторы могут во время проведения налоговых проверок при условии, что запрос мотивирован. Согласно ст. 86 Налогового кодекса, банки могут сообщать в ФНС данные об открытых клиентом вкладах и счетах, открытии и закрытии карт, выданных физическим лицам или предпринимателям (корпоративные карты).