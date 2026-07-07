Платежные тарифы станут прозрачными

Госдума приняла в окончательном виде поправки к законодательству, согласно которым банки и платежные сервисы должны будут полноценно раскрывать условия платежей, переводов и обслуживания банковских карт. Доводить информацию до потребителей участники рынка будут обязаны на основе отраслевых стандартов, которые еще предстоит разработать. Закон начнет действовать с сентября следующего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

7 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки к законам «О национальной платежной системе» и «О потребительском кредите», обязывающие банки и платежные сервисы подробно раскрывать условия денежных переводов, онлайн-платежей и обслуживания карт. Участники рынка будут обязаны публиковать в офисах и на сайтах в доступном виде полные условия денежных переводов, включая переводы через Систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона или по QR-коду.

Требование будет применяться к условиям использования электронных средств платежа, таких как банковские карты и банковские мобильные приложения.

Закон распространяет этот принцип и на размещение условий по потребительским кредитам, в том числе информации по ставкам, полной стоимости, санкциям за просрочку, и других сведений, которые важно видеть до заключения договора.

Новые требования позволят «исключить скрытые платежи и ситуации, когда человек узнает о плате за перевод или обслуживание карты уже после совершения операции», пояснил глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков. Закрепление условий переводов и кредитования через отраслевые стандарты означает, «что требования будут единообразными для каждого сегмента финансового рынка, а условия оказания услуг — максимально понятными для всех людей», отметил депутат.

По данным Банка России, в 2025 году с помощью банковских карт было осуществлено 71,9 млрд операций на 149,5 трлн руб. При этом через СБП было проведено 18,3 млрд операций на 103 трлн руб.

Как отмечает председатель совета директоров Первоуральскбанка Михаил Брюханов, стоимость переводов длительное время оставалась непрозрачной, существенно отличаясь от банка к банку, и некоторые банки устанавливали лимиты на бесплатные или недорогие переводы, даже при незначительном превышении лимита стоимость могла радикально возрасти. С учетом социальной значимости этого сегмента наведение порядка было необходимо. «Подобная прозрачность обеспечит сопоставимость тарифных планов между банками и отсутствие неприятных сюрпризов для потребителя»,— пояснил Михаил Брюханов.

Банки примут участие в разработке нормативных документов. Как заявил глава НСФР Андрей Емелин, банки будут разрабатывать эти стандарты и позже представят их профильному комитету при Банке России. При этом он не исключает, что может получиться отстроить систему «добровольным меморандумом по примеру автокредитов и рекламы вкладов».

Ранее, в декабре 2024 года был принят меморандум «О принципах добросовестного автокредитования». В июле 2026 года Ассоциация банков России (АБР) на Финансовом конгрессе ЦБ представила концепцию «Меморандума добросовестного информирования потребителей об условиях вкладов». Согласно последнему документу, кредитным организациям запрещается акцентировать внимание клиента на максимальной ставке или иных привлекательных показателях без одновременного раскрытия условий, от которых зависит их получение. Документ впервые унифицирует требования к «витрине продуктов» — той части сайта, которую потребитель видит в первую очередь. Также не допускаются графические приемы, выделяющие выгоду и скрывающие ограничения. К меморандуму уже присоединились такие крупные организации, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк и Совкомбанк. Как пояснил президент АРБ Денис Липаев, меморандум — «это более мягкий вариант по сравнению со стандартами и предполагает добровольное соблюдение правил». Впрочем, у участников рынка достаточно времени для разработки необходимых документов — вступление в силу новых требований намечено на 1 сентября 2027 года.

Максим Буйлов, Юлия Пославская