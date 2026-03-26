«РИА Новости» напомнило о новых правилах денежных переводов в России с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года в России вступают в силу новые правила денежных переводов, сообщил «РИА Новости» магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Эксперт отметила, что изменения направлены на совершенствование национальной платежной системы и ее соответствие международным стандартам. При этом нововведения имеют технический, а не концептуальный характер.

Ранее в реквизитах плательщика достаточно было указывать краткое наименование организации или просто статус индивидуального предпринимателя (ИП). Теперь необходимо указывать полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков. Для физических лиц введено требование полностью писать фамилию, имя и отчество.

ИП нужно указывать полное имя и правовой статус. Физлица, ведущие частную практику, должны включать в реквизиты полное имя, вид деятельности и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Реквизит «назначение платежа» теперь должен содержать подробную информацию о наименовании товаров, работ или услуг, а также номера и даты договоров, товарных документов. При этом общий объем информации не должен превышать 210 символов.

В платежных документах появился новый реквизит «фактический плательщик», который заполняется, если перевод осуществляет не сам налогоплательщик, а его представитель — например, бухгалтер по доверенности. В этом случае вносятся данные плательщика: ИНН или КПП либо полное имя физлица.