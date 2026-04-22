Банк России опроверг сообщения о платных переводах по СБП

Условия переводов по Системе быстрых платежей (СБП) после 1 мая останутся прежними. Тарифы не поменяют ни для физических лиц, ни для бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

1 апреля ЦБ опубликовал решение Совета директоров о тарифах на услуги регулятора за перевод денег через СБП. Они начинают действовать с 1 мая. Сегодня в Telegram-каналах распространилась информация, что с 1 мая Центробанк сделает переводы по СБП платными. Там писали, что комиссию введут для всех коммерческих переводов: от 5 копеек за небольшие платежи до 3 руб. при суммах от 6 тыс. руб.

«Все размеры тарифов остались без изменений. В том числе, как и ранее, для граждан переводы до 100 тыс. руб. в месяц — бесплатные»,— сообщила пресс-служба регулятора (цитата по «РИА Новости»).

В Банке России отметили, что в документе от 1 апреля приведены уточнения «редакционного характера». В нем объединили ранее действовавшие тарифы СБП в один документ. Кроме того, был применен термин «клиент Банка России» с учетом возможности расширения участников системы, добавлено уточнение по НДС (НДС не облагается).